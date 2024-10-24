設TISA帳戶 改走兩條路

投信投顧公會從2018年開始爭取建立「臺灣個人投資儲蓄帳戶機制」（TISA），盼給長期投資人有免稅優惠，不過財政部堅守立場，減稅無望。金管會改走兩策略，一、由業者提供國人投資的手續費優惠，二、整合既有稅賦優惠，鼓勵國人先開TISA帳戶。

金管會官員坦言，金管會自己先跨出一步，鼓勵國人開TISA帳戶，藉此知悉有多少人有興趣、規模又有多大，有帳戶數字後，財政部才會「有所本」可評估效益與影響。

金管會主委彭金隆今（24）日赴財委會報告，指出推動TISA是希望落實普惠國人並增進國人資產管理能力，未來將採取兩大方式，一、金管會協調集保協助民眾建立TISA專戶與管理，一定額度內，由參與計畫的資產管理業者（如投信業）讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠的方案。

二、由財政部主動協助計算，該TISA帳戶投資收益的稅賦。如股利收入的8.5%可抵減稅額，以8萬元為上限，或採28%稅率分開計算，另特定金融商品，也可採10%稅率分離課稅。