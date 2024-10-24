央行支持打造資產管理中心 研議三大策略
央行副總裁嚴宗大今（24）日前往財委會報告，報告內容昨日出爐，央行表態支持亞洲資產管理中心，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，均抱持開放態度，央行也將配合研議三大策略規劃議題發展。
央行指出，依照國際經驗，打造資產管理中心要以美元、歐元以及日圓等主要國家貨幣交易做為核心，央行強調，在金融穩定前提下，將兩方向進行，第一，持續開放各項外匯金融商品以及服務，第二，檢討外匯法規、提升銀行業辦理外匯業務的效率。
央行表示，第一，涉及資產管理業務的資金進出，已相當開放自由，例如，外幣資金進出完全自由；涉及新台幣兌換資金進出與經常帳沒有限制、廠商可以自由結構售；金融帳以及外資投資國內有價證券也完全自由。第二，未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行向來秉持開放態度。
央行也會配合研議三大策略規劃議題發展。第一，對OBU辦理資產管理特區業務規劃；第二，開放銀行業、證券期貨業以及保險業可以向客戶提供更多元化的外匯金融商品與服務；第三，擴大OBU以及OSU業務範圍。
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