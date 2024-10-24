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資產管理示範區…金管會首選高雄 提三大規劃

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會為打造台灣成為亞洲資產管理中心，首選高雄市做示範區。 聯合報系資料照
金管會為打造台灣成為亞洲資產管理中心，首選高雄市做示範區。 聯合報系資料照

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首選高雄市做資產管理專區的示範區，有三大具體作法，一、由高雄市政府提供行政誘因，吸引國內外資產管理公司進駐，二、鼓勵金融業將資產管理相關服務進駐，三、引入相關律師、會計師事務所，目標是形成一個資產管理服務的專業生態圈聚落，提供國人一站式服務。

金管會官員昨（23）日說，金融業務與規範是全國一致，但資產管理的金融、法律、會計等服務卻較分散，希望以高雄市做示範區，將資產管理相關服務做整合，形成一個生態圈聚落，讓國人免跑星港，未來只要在高雄，就可以打理自己在全世界的資產。

金管會推動資產管理專區
金管會推動資產管理專區

若高雄市的資產管理生態圈聚落可以成功，專區內的開戶數、資產規模都做大了，等於跨出了第一步，下一步就能吸引其他地方政府投入，全台各地點火，甚或是依此去跟財部商討稅負也會更有底氣。

金管會主委彭金隆今日將赴財委會做「推動台灣成為亞洲資產管理」專案報告，以發揮台灣具有競爭力產業、龐大民間財富與豐沛投資動能等三大優勢，提五大計畫、16項策略，要打造具台灣特色的資產管理中心。

這五大計畫是，一、壯大本國、吸引外國資產管理業來台，及設專區的「壯大資產管理」，二、設台灣投資儲蓄帳戶（TISA）專戶、推永續綠色商品及培訓人才的「普惠永續融合」，三、促進財管，四、促資金投入公建，五、擴大投資台灣。

其中金管會已首選高雄市做資產管理專區的示範區。彭金隆在報告中指出，具體規劃是，一、由地方政府提供行政誘因，如營運場地、租金優惠、費用補貼和行政協助等，吸引國內外資產管理公司進駐。

二、鼓勵金融業進駐設國際金融業務分公司（OBU）和私人銀行並整合家族辦公室及國際證券業務分公司（OSU）和國際保險業務分公司（OIU）等境外金融中心業務，三、引入相關律師與會計師事務所進駐，藉此專區吸引國內外資金、高階資產管理人才並增加地方就業機會。

金管會提設「資產管理服務『聚落』」構想，能成功「留財引資」嗎？銀行圈多呈保守，提出兩大問，一、專區內、外的資產管理服務並無差別，為何要去跑去高雄理財？二、富豪戶是全世界做生意，都是銀行高層親自拜會，提供客製化的全方位服務，親赴高雄的誘因是甚麼？

一家承辦高資產客戶財管業務的銀行主管坦言，富豪戶會跑去星港開戶，是看中稅賦優惠及資產隱密性，若專區內沒有大誘因，「為何要多跑一趟去高雄？」

理專 金管會 金融業

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