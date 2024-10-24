國家品牌玉山獎／台壽連霸全國雙首獎

台灣人壽連霸全國雙首獎。中信金控（2891）子公司台灣人壽今年榮獲《國家品牌玉山獎》（簡稱「玉山獎」）「傑出企獎類」、「最佳產品類」全國雙首獎，是唯一蟬聯雙首獎的壽險公司，共摘下「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」九大項玉山獎殊榮，獲獎數歷年最佳，展現台灣人壽永續經營、AI創新、商品服務之品牌影響力。

玉山獎為台灣具指標性及公信力的獎項，行政院副院長鄭麗君出席頒獎典禮，肯定獲獎企業勤奮打拚，建立國家品牌形象。台灣人壽總資產連年成長，2023年ROE居壽險第一，展現厚實經營實績，並以客戶為中心創新數位科技與商品服務，2024年公平待客成績名列前段班與「最佳進步獎」，成為唯一獲得雙獎殊榮的壽險業者，更連續八年榮登「全球100大最有價值保險品牌」，一舉拿下「傑出企獎類」全國首獎。

此外，專為長者量身推出的「高年級俱樂部」網站，圖文並茂、一站式整合高齡友善服務與相關商品資訊，還有自製長輩圖和動腦遊戲，一「網」滿足客戶健康養生、理財規劃、社交生活需求，展現最有溫度的數位力，今年亦抱回「最佳產品類」全國首獎。

台灣人壽亦以「金窩心100長期照顧終身健康保險」、「數位簽署：開放金融數位身分驗證」、「高齡錄音AI智能質檢」，橫掃「最佳產品類」三項玉山獎。「金窩心100長期照顧終身健康保險」為業界首創結合長期照顧、13項特定傷病與外溢機制的終身健康險，讓保戶保障不中斷；特定傷病分期保險金生存即給付，免去每年判定困擾，解決客戶痛點，亦有身故退還保費機制，並鼓勵保戶自主健康管理折減保費，創造企業客戶雙贏。

打造行動投保金融生活圈，台灣人壽攜手中信銀行首創跨金融機構身分驗證服務，民眾透過指定數位驗證方式，線上即可完成身分認證和行動投保，「數位簽署」減碳無紙化且大幅提升個資安全及投保效率。