國家品牌玉山獎／一銀數位金融獲殊榮

第一銀行長期深耕ESG及數位金融創新，積極打造幸福企業，秉持「就在你左右」品牌精神，推動永續發展，卓越經營績效奪下「第21屆國家品牌玉山獎」九項大獎，其中，「多元社群平台」及「智慧地圖平台」更摘下全國首獎最高殊榮，合計11大獎座，再創數位金融里程碑，22日由第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

不僅一銀展現優異成績，第一金控旗下證券、投信、人壽等子公司同步獲得「傑出企業類」、「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌類」及二項「最佳產品類」等五大殊榮，今年第一金融集團合計摘下16項獎座，在數位發展、員工照護、體育推手、品牌建立、企業績效及領導人表現上，皆獲得國家級肯定，為具前瞻性的優質標竿企業。

本次一銀獲得六項「最佳人氣品牌類」和三項「最佳產品類」獎座，包括ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》、《就在你左右》品牌形象廣告、友善家庭、體育先行者、第一金融智慧地圖平台、企業金流自動化平台、數位平台NPS導入專案、iLEO數位銀行、多元社群平台等。

一銀也積極打造幸福職場，提供優於法令假別及友善育兒措施，發給生育津貼第一胎10萬元、第二胎起15萬元；另力挺國家體育發展，每年投入上千萬元經費舉辦及贊助各類體育賽事，已獲一銀進用之舉重隊好手陳玟卉在2020東京奧運奪得銅牌，今年再度代表台灣挺進巴黎奧運。

值得一提的是，第一銀行數位金融品牌「iLEO」連續第二年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」殊榮，並持續拓展生態圈服務。一銀運用社群與創意行銷工具將流量變現，以精準分眾策略及社群互動增強黏著度，其中，Facebook粉絲專頁「第e好康Firstbank」粉絲數逾74萬人，為國內金融業之冠；為傾聽客戶聲音，自2021年起導入NPS（淨推薦分數）顧客體驗管理體系，最新調查結果顯示，在整體數位通路NPS獲得「極好」的佳績。