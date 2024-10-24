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國家品牌玉山獎／國泰金橫掃11項大獎

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國泰金控整合集團資源，運用數位科技優化客戶體驗，開發貼近客戶需求的整合型金融商品，打造多元化的金融服務，深受第21屆「國家品牌玉山獎」肯定。 國泰金控／提供
國泰金控整合集團資源，運用數位科技優化客戶體驗，開發貼近客戶需求的整合型金融商品，打造多元化的金融服務，深受第21屆「國家品牌玉山獎」肯定。 國泰金控／提供

第21屆「國家品牌玉山獎」揭曉，國泰金控（2882）奪得最高榮耀「傑出企業類全國首獎」，國泰證券亦獲頒「最佳產品類全國首獎」。除全國首獎外，國泰金控攜手旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰產險，於「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」中奪下九項大獎，共計於本屆玉山獎中橫掃11座獎項。

國泰金控連四年獲獎，今年再獲「傑出企業獎」，透過 AI 結合雲端發展 AIaaS（AI as a Service），作為集團核心戰略，促進數據驅動轉型和推出創新服務，並依循主管機關的監理步調，建立集團AI治理與技術發展框架，透過一系列內部研發技術，逐步實踐AI治理及AI布局。

國泰人壽以雙核心引擎「數據賦能」與「永續實踐」驅動成長，囊括「傑出企業獎」、「最佳產品獎」與「最佳人氣品牌獎」。此次勇奪「最佳產品獎」的「樂康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，除承保年齡上限提高至80歲，首創業界「3合1外溢機制+精準醫療實物給付」，透過「解任務、賺積分、享回饋」的驅動循環機制，實踐友善高齡，達成永續健康。

國泰世華銀行的全方位風險偵測平台「國泰盾」，透過AI單一風險尺規信用評分模型，成為授信風險管理上最具代表性的產品，奪下「最佳產品獎」。突破現行金融業基於聯徵數據的風險識別限制，納入更全面且創新的替代性風險數據，結合能夠胃納大量數據模型技術，強化捕捉客群風險。

國泰證券今年蟬連「傑出企業獎」，更以整合型「國泰證券App」，供「台美股定期定額服務」、「美股金額單」等低投資門檻商品，同時改變手續費計價方式，為投資人打造小額投資生態圈，榮獲本屆「最佳產品獎」的殊榮。

國泰產險運用核心職能「保險保障、損害防阻」，在氣候變遷的風險中，回應環境、社會帶來的挑戰，成為問題解決方案的提供者，獲「傑出企業獎」、「最佳產品獎」雙獎肯定。

AI 國泰金控

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