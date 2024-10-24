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國家品牌玉山獎／台新銀創新、財管勝出

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行勇奪國家品牌玉山獎共九項大獎，再創亮眼佳績。 台新銀行／提供
台新銀行勇奪國家品牌玉山獎共九項大獎，再創亮眼佳績。 台新銀行／提供

「第21屆國家品牌玉山獎」於22日舉行頒獎典禮，台新銀行憑藉優異的產品創新能力與數位金融表現，在財富管理方面也將數據應用結合專業分析，一舉勇奪「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」共九項大獎，再創亮眼佳績。

為滿足企業資金調度自動化需求，榮獲「最佳產品獎」的台新銀行法人金流產品團隊，打造獨具「智慧金流引擎」，串聯企業ERP與銀行系統，全天候24小時自動執行帳務彙總、資金調度等作業，告別繁冗資金調度人工作業，提供更高效、精準與智慧的金流產品服務。

個人金融方面，台新推出八年的數位銀行品牌「Richart」做了革命性改版，不僅與街口電支深度合作發展貸款業務，更攜手全台最大的年輕人社群平台Dcard發行聯名金融卡，讓金融服務深入多元場景；此外，台新自2024年擴大發行台新點數，預估兩年將發行達100億元價值的點數，透過台新Point五大兌換服務，讓1點不只是1元。

台新銀行信用卡服務榮獲本屆兩大獎項，其中創新收款產品「台新手付」App最具代表性，可支援信用卡感應、錢包掃碼兩大功能，立即讓手機變身刷卡機，不再受營業場域限制；2024年推出「台新數位卡夾」，提供「卡號速取」服務，可透過Richart Life App即時查詢卡號，並開放全卡別查詢，包含原本虛擬卡和實體卡（本次新增），讓用戶兼顧安全性，升級全新體驗。

個人信用貸款部分，台新銀行憑藉豐富的市場資訊，為多元新興客群建立專屬的風險監控流程和避險機制，提供合適的月付金額和長周期方案，榮獲本屆「最佳產品獎」肯定。

因應數位浪潮，台新銀行客服團隊持續深耕引導數位分流、提升線上解決率以及精準服務與行銷三大重點，致力成為最有溫度的數位客服中心。此外，台新銀行財富管理已連續八年榮獲國家品牌玉山獎，持續以「認真、專業、懂您」的精神，運用客製化的理財規劃，協助客戶財富增值；同時也透過行內資訊精準發掘客戶需求，並依消費模式分群，洞察及預測每位客戶所需的服務，未來台新銀行將深化大數據與AI應用，實現高度客製化經營模式，並秉持專業、認真的精神，致力成為守護客戶資產的智慧好夥伴。

信用卡 台新

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