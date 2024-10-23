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群益金鼎證券「群益大老鷹」 榮獲國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

第21屆國家品牌玉山獎揭曉，群益金鼎證券（6005）以「群益大老鷹」榮獲「最佳人氣品牌類」獎項殊榮。

「群益大老鷹」APP提供客戶個人交易帳務整合、智慧選股、簡易下單，以及全球投資影音與快訊服務，APP設計概念如「營業員管家」和「客戶管家」，將各種方便的工具集結在一個APP中，讓使用者都能體驗到更聰明的AI服務。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券積極布局數位策略，以極速、極簡、極聰明為核心理念，提供更優化的數位下單軟體，因為深知在瞬息萬變的金融市場中，投資者需要的是快速而準確的資訊和工具。

李文柱說，群益金鼎證券肩負客戶的財富創造者和健康陪伴者的角色，提供優質的下單軟體，並與客戶保持良好的溝通與關心，與客戶一同為財富以及身心健康成長。

群益大老鷹提供整合性服務，透過APP能清楚了解，國內外期貨及選擇權、複委託、信託、權證、債券等全商品投資現況與比重分配，帳務明細優化顯示股息明細，大大提升投資人的便利性。並獨家推出了直播《Morning Call》，以及智能推播功能，讓投資人隨時隨地掌握市場動態和投資訊息。

群益大老鷹「個人化推薦智慧選股」獨家功能深獲好評，提供超過40種選股功能，除依據用戶訂閱數據，提供熱門選股策略外，亦可自訂價量選股指標，方便關注市場熱門股動態。

另結合AI技術打造出個人化推薦模型，針對客戶過去交易經驗及習性，將篩選出的股票再進行精準化處理，並提供標記，讓用戶快速關注。

近期國內ETF市場火熱，群益大老鷹為滿足客戶的需求，推出ETF功能與服務，除息行事曆、ETF篩選器、ETF成分股變化偵測，以及從熱門個股找ETF等四大功能與服務。提供完整的ETF配息時程表、歷史股利配發和殖利率紀錄，協助投資人領息不漏接，提高資金規劃效率。

隨著不斷創新和優化，「群益大老鷹」APP已成為客戶最佳的理財工具，幫助投資者在快速變化的市場中，輕鬆掌握投資機會，未來群益金鼎證券將持續提升服務品質、數位升級，將以「財富創造者」和「健康陪伴者」，為每位客戶提供更完善的投資理財服務。

APP ETF 群益 股票

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