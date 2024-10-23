兆豐金控集團獲國家品牌玉山獎24項大獎 獲獎數創新高

兆豐金控（2886）及旗下子公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐期貨、兆豐票券及兆豐產險，日前獲第21屆國家品牌玉山獎包括「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」等一共24項大獎，創歷年新高；其中，兆豐銀行以「兆豐信貸全方位智慧管理系統」、兆豐證券以「公平待客」更進一步勇奪「產品類」、「最佳人氣品牌類」全國首獎殊榮，顯見兆豐金控集團透過數位創新並整合集團資源，提供顧客最完整的金融服務，滿足客戶全方位金融需求，深受國家品牌玉山獎肯定。

兆豐金控集團以「跨幣、跨境、跨資產及跨售」四大跨經營策略，及「專業信賴、誠信當責」的經營理念，維持集團永續穩定成長優勢，並長期響應政府新南向政策、掌握亞太區經濟擴張商機；積極發展財富管理及高資產業務，以實際行動力挺政府打造亞洲資產管理中心，推動科技化與數位化的金融發展；此外，亦建立永續發展藍圖，全力支持政府淨零轉型5大策略，積極響應國內外永續倡議。

兆豐金控集團是擁有最多國外分支機構的金融集團之一，全球服務觸角廣闊，具有深厚全球客戶服務經驗、OBU （國際金融業務分行）服務業界第一，提供全方位企業金融服務。集團秉持公司治理精神，為員工、客戶及股東等利害關係人創造價值與利益，打造「兆豐」成為亞太地區最具領導性地位的金融集團。

在集團全體齊心努力下，兆豐金控集團近年營運成果深獲第21屆國家品牌玉山獎肯定。其中，兆豐金控榮獲「傑出企業類」，兆豐銀行榮獲「最佳產品類」8項、「最佳人氣品牌類」1項，兆豐證券榮獲「傑出企業類」1項、「最佳產品類」3項、「最佳人氣品牌類」1項，兆豐期貨榮獲「傑出企業類」1項、「最佳人氣品牌類」2項，兆豐票券榮獲「傑出企業類」1項、「最佳人氣品牌類」1項，兆豐產險獲「最佳產品類」3項、「最佳人氣品牌類」1項，金控暨子公司合計拿下24項大獎，創下集團歷年玉山獎最佳獲獎成績。

得獎作品中，包含兆豐銀行「兆豐信貸全方位智能管理」，整合信貸e把兆、i-Loan徵審系統、案件價值模型計算器及資產品質監控程序等四大核心，建構了一個從申請、徵審、對保、核撥及貸後管理等全方位的管理平台；「Mega AI 金準搜-帳務明細智能搜尋」透過AI智能搜尋，協助客戶於行動銀行快速找到交易明細；「全球金融網」以全球速匯、跨國金流管理的多重特色，透過專線連結全球服務網絡，橫跨四大洲，提供企業即時資金調度及查詢全球帳戶服務等。

兆豐證券憑藉優質治理，連續第3年獲得「傑出企業類」獎項，另持續精進客戶服務品質及公司治理效能，形塑公平待客企業文化，獲「最佳人氣品牌-公平待客」獎項；兆豐票券首次參獎便榮獲「傑出企業類」與「最佳人氣品牌類」雙獎項肯定，為票券公司首度獲獎，充分展現兆豐票券穩健經營的核心價值；兆豐產險「台中地區颱風風速及降水量參數甜柿保險」減輕因颱風或豪大雨所造成的經濟損失，給予柿農更多保障，落實普惠金融的目標。

兆豐金董事長董瑞斌表示，兆豐金控集團非常榮幸能在國家品牌玉山獎中獲得如此多的肯定，這些獎項不僅是對兆豐金融集團努力的肯定，更是對未來永續發展的激勵；兆豐金融集團將持續整合集團內外資源，以客戶需求為核心，藉由數位賦能實現商品與服務升級，提供客戶更便捷、友善、安全的金融服務體驗。

董瑞斌表示，兆豐金控集團視員工為企業重要資產，於今年宣布加入「2024 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，以實際行動響應全球「多元、平等及共融（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱 DEI）」的精神，推動多元徵才、人才發展、幸福職場、人權保障、透明獎懲等承諾，打造多元包容職場環境，並且持續精進ESG及數位金融發展，以「發揮正向影響、引領永續發展」的使命，在從事各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的價值，信守對自然環境、社會、投資人、客戶及公司經營等承諾，形塑企業永續文化，朝向「亞太金融業永續典範」的願景邁進。