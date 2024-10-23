凱基銀勇奪國家品牌玉山獎2項全國首獎 總計6大獎肯定

凱基金控（2883）旗下凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，積極推出數位金融創新服務，並持續擴大綠色金融影響力，再度獲得國家級獎項肯定。日前由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「第21屆國家品牌玉山獎」，凱基銀行以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」、「凱基醫療支付」、「綠色存款」三項專案獲得「最佳產品類」獎項；另「智能客服荷包君」則榮獲「最佳人氣品牌」獎項。其中，凱基銀行「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」及「智能客服荷包君」更分別獲得評審團給予「最佳產品類」全國首獎及「最佳人氣品牌」全國首獎殊榮，這也是連續兩年獲頒全國首獎，顯示凱基銀行在支付場景、金融反詐騙、綠色金融及客戶體驗等多面向優異表現，獲社會各界肯定。

面對金融反詐騙，凱基銀行繼去年以「AI盜刷預防系統」獲國家品牌玉山獎肯定，今年再度以「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」獲得殊榮，更一舉拿下「最佳產品類」全國首獎，顯示凱基銀行在打造更便利、更安全的信用卡使用環境，以及落實反詐騙等的成效獲認可。凱基銀行透過AI及大數據打造收單業務的監理科技，有效篩檢生成式AI產出的詐騙網頁，或網路商戶可能存在的不合規風險，如：販售色情、賭博、毒品、武器、仿製品及盜版品等，避免消費者誤買非法、盜版及有爭議的商品或服務，造成健康與經濟上的損害。系統上線後，已發現近百家不合規商店家數進行相關管理，避免不合規商戶成為組織犯罪或非法資金洗錢管道等風險，同時亦能盡到金融機構洗錢防制、反資恐的責任。

凱基銀行為滿足民眾便利支付的需求，推出「凱基醫療支付」，提供民眾安全、快速醫療支付方式，民眾實體或線上視訊就診時，持手機掃描QR code就能選擇以信用卡線上快速繳費，不用另外下載APP；同時也將繳費機制網址化，病患的親屬也能透過此服務幫忙家人繳醫療費，大幅提升繳費方式的彈性，服務自上線後，便利性獲民眾喜愛，刷卡金額也逾2,000萬元。此外，凱基銀行繳費服務平台符合國際最高認證的支付卡產業資料安全標準（PCI DSS），保障持卡人資料安全，有效運用數位科技打造便利的支付場景為基層醫療提供助力，同時幫民眾帶來便捷的解決方案，獲得本次國家品牌玉山獎最佳產品類獎項肯定。

為提供優質的客戶體驗，凱基銀行推出智能客服「荷包君」，以活潑親切的方式與客戶互動，提供線上24小時全年無休的諮詢服務，有高達99%以上的回答準確率，並結合最新語音互動技術（TTS/STT），打造讓視障及年長者也能輕鬆使用的無障礙環境，落實金融友善服務。同時凱基銀行智能客服「荷包君」亦提供便捷服務，解決金融產品疑問並滿足資金需求，服務人次自2022年10月上線至今已突破65萬人次，客戶滿意度更高達八成以上，凸顯凱基銀行智能客服「荷包君」透過數位科技創造良好的互動體驗外，更提高銷售機會，一舉囊括本次「最佳人氣品牌」全國首獎及「最佳人氣品牌」獎項。

凱基銀行也積極落實綠色金融行動方案，持續擴大綠色金融影響力。凱基銀行綠色存款專案，將專案資金運用於再生能源及能源科技發展、汙染防治與控制等綠色融資需求，訂定資金運用於綠色融資及永續連結貸款的計畫，推出以來便獲得企業客戶熱烈響應。截至2023年12月，凱基銀行綠色存款專案投入逾280億元，約80間企業及非營利法人、學校等響應承作，並經由安永聯合會計師事務所出具有限確信報告，公開至官網上，確保資金皆具備實質綠色效益，也讓參與的客戶瞭解存款的運用範疇及管理方式，不僅協助推動產業轉型，也促進本國綠能產業發展，獲得本次國家品牌玉山獎最佳產品類獎項肯定。

凱基銀行未來將積極運用金融創新科技，擴大金融生態圈，同時持續優化服務流程，提升客戶體驗，強化金融反詐騙的機制，打造以客戶需求為中心，安心、有溫度的顧客服務。