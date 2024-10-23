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爭免稅敗北！金管會先跨第一步 用兩策略設TISA帳戶

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

投信投顧公會從2018年開始爭取建立「臺灣個人投資儲蓄帳戶機制」（TISA），盼給長期投資人有免稅優惠，確定第五度敗北。金管會改走兩策略，一、由業者提供國人投資的手續費優惠，二、整合既有稅賦優惠，鼓勵國人先開TISA帳戶。

金管會官員坦言，金管會自己先跨出一步，鼓勵國人開TISA帳戶，藉此知悉有多少人有興趣、規模又有多大，有帳戶數字後，再去跟財政部談租稅或其他誘因，財政部也「有所本」可做評估效益與影響。

金管會主委彭金隆明赴財委會做「推動台灣成為亞洲資產管理」專案報告，提五大計畫、16項策略，要打造具台灣特色的資產管理中心，其中設TISA帳戶受矚目。

彭金隆在報告中指出，推動TISA是希望落實普惠國人並增進國人資產管理能力，未來將採取兩大方式，一、金管會協調集保協助民眾建立TISA專戶與管理，一定額度內，由參與計畫的資產管理業者（如投信業）讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠的方案，吸引國人開TISA帳戶。

二、由財政部主動協助計算，該TISA帳戶投資收益的稅賦。如股利收入的8.5%可抵減稅額，以8萬元為上限，或採28%稅率分開計算，另符合相關規定的特定金融商品，也可採10%稅率分離課稅。

彭金隆認為，透過這兩道機制，協助國人建購個人長期投資專戶，下一步等TISA實施一段期間且有實績後，再與財政部研商租稅或其他誘因，以增加TISA參與率。

依據投信顧公會透過金總的TISA提案，以國人投資符合條件的金融商品（如ETF）五年，可新增每人每年2.4萬元免稅列舉扣除額，且對經濟弱勢者可追溯、減除前五年度未剪除的特別或投資列舉扣除，引導經濟弱勢積極運用TISA及早累積儲蓄。

ETF 財政部 金管會

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