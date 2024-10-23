快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

邀客戶減碳三年種5000棵樹 台中銀獲玉山獎人氣品牌獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行榮獲2024年國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌獎」，由資安長、副總經理林俊昇（圖右）代表領獎。圖／台中銀行提供
台中銀行榮獲2024年國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌獎」，由資安長、副總經理林俊昇（圖右）代表領獎。圖／台中銀行提供

台中銀行（2812）榮獲2024年國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌獎」，獲得殊榮源於台中銀行創新的「小綠人養成計畫」。這項計畫不僅展現台中銀行在數位金融服務上的創新思維，更致力與每一位客戶成為環保行動的參與者，共同攜手為地球的未來奮鬥。透過數位化的金融服務結合植樹活動，引導客戶實踐綠生活行為，減少碳排放的同時，強化客戶環保意識，因此獲得獎項肯定。

台中銀行表示，「小綠人養成計畫」是台中銀行對環境永續承諾的真實寫照。這項計畫自啟動以來，便致力於促進生態平衡並回饋社會，並成功地喚起每一位參與者將環保理念融入生活，幫助地球變得更加美麗健康。

為落實減碳行動，台中銀行從減少紙張的耗用做起，鼓勵客戶將紙本帳單轉換為電子帳單，更積極推廣無紙化且非接觸式的數位金融服務，引導客戶以線上轉帳與線上繳款等操作，取代紙本作業。「小綠人養成計畫」已完成三年內種下5,000棵樹苗的目標，成功減少約273.9公斤的碳排放量。台中銀行除了在永續環保的行動積極規劃，也在數位金融的策略上不斷創新，提升客戶的數位體驗，加強了客戶與品牌的連結，也進一步促進環境保護的實質貢獻。

展望未來，台中銀行不僅為環境永續盡一份心力，更致力於回饋社會、關懷大眾，鼓勵每位客戶參與其中，共同打造更健康、和諧的生活環境，攜手邁向更美好的未來。

台中銀行 數位金融 減碳 環保

延伸閱讀

善用AI、關懷失智 凱基人壽獲三項玉山獎肯定

兆豐金旗下兆豐產險產品創新發展 獲玉山獎四項大獎

新光人壽奪國家級全國首獎 榮獲玉山獎三項大獎肯定

尚未擬定碳費預算書地方急著要碳費 環團：居心叵測

相關新聞

推資產管理中心 金管會喊六年管理規模要增加1兆美元

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，要達到何種目標？金管會主委彭金隆說，「兩年有感」是政策要鬆綁50項法規，希望兩年資產...

TISA何時上路？彭金隆：可望在明年上半年

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程，他在答覆立委王鴻薇質詢時表示，預...

亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立 9家業者有興趣

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金...

亞洲資產管理中心成長規模 彭金隆發宏願：六年要達30兆元

針對亞洲資產管理中心的成長規模，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時首度透露三階段目標。彭金隆指出，在「二年有感、四年有變...

亞洲資管中心立委促鬆綁外匯管制 央行：不影響一般操作

央行副總裁嚴宗大24日前往立法院財委會報告，面對立委黃珊珊要求，要協助金管會達到台灣成亞洲金融資產管理中心目的，央行是否...

保單強制執行修法大轉彎 壽險保額不到100萬的豁免條款取消

由於法院及債權人反彈大，保單強制執行修法大轉彎。其中，原本金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。