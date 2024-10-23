邀客戶減碳三年種5000棵樹 台中銀獲玉山獎人氣品牌獎
台中銀行（2812）榮獲2024年國家品牌玉山獎的「最佳人氣品牌獎」，獲得殊榮源於台中銀行創新的「小綠人養成計畫」。這項計畫不僅展現台中銀行在數位金融服務上的創新思維，更致力與每一位客戶成為環保行動的參與者，共同攜手為地球的未來奮鬥。透過數位化的金融服務結合植樹活動，引導客戶實踐綠生活行為，減少碳排放的同時，強化客戶環保意識，因此獲得獎項肯定。
台中銀行表示，「小綠人養成計畫」是台中銀行對環境永續承諾的真實寫照。這項計畫自啟動以來，便致力於促進生態平衡並回饋社會，並成功地喚起每一位參與者將環保理念融入生活，幫助地球變得更加美麗健康。
為落實減碳行動，台中銀行從減少紙張的耗用做起，鼓勵客戶將紙本帳單轉換為電子帳單，更積極推廣無紙化且非接觸式的數位金融服務，引導客戶以線上轉帳與線上繳款等操作，取代紙本作業。「小綠人養成計畫」已完成三年內種下5,000棵樹苗的目標，成功減少約273.9公斤的碳排放量。台中銀行除了在永續環保的行動積極規劃，也在數位金融的策略上不斷創新，提升客戶的數位體驗，加強了客戶與品牌的連結，也進一步促進環境保護的實質貢獻。
展望未來，台中銀行不僅為環境永續盡一份心力，更致力於回饋社會、關懷大眾，鼓勵每位客戶參與其中，共同打造更健康、和諧的生活環境，攜手邁向更美好的未來。
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