善用AI、關懷失智 凱基人壽獲三項玉山獎肯定

凱基金控（2883）旗下凱基人壽再獲國家級肯定，憑藉高效AI數位能力及創意新穎的商品設計理念，凱基人壽以「AI智能助理2.0」與「凱基人壽基智人生健康保險」一舉榮獲第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」兩項肯定，並且透過凱基人壽企業價值主張「致力於您的幸福人生」品牌宣傳活動，打響知名度，奪得「最佳人氣品牌」殊榮。

AI崛起，凱基人壽運用強大的數位能力，繼2019年領先同業推出「業務員AI智能助理」後，全新改版的「AI智能助理2.0」，將整合多樣問題解答、知識檢索、網站導引、資訊查詢、主動提醒、客戶經營、活動宣傳等功能，助攻業務員專業職能，讓第一線業務員透過AI協作，即時取得問題解答與回覆，大幅提升競爭力，提供客戶更卓越的服務體驗。

隨著人口老化成全球焦點，失智議題備受關注，國發會推估，預計民國130年65歲以上失智症人口數將近68萬人，失智症患者的照護相當不易，除患者和家人必須面對漫長的病程，後續治療和照護所衍生的龐大費用，亦將為家庭成員帶來沉重的經濟與心理負擔。凱基人壽積極發揮保險業安定社會力量，從消費者立場出發，協助民眾提早準備，轉嫁因認知功能障礙而產生的財務風險，如此次榮獲「最佳產品類」的「凱基人壽基智人生健康保險」，以做好認知功能障礙的照護規劃，加強對自己及家人的保障。

凱基人壽堅持以客戶為中心，打造「保障、增值、享退、傳承」幸福方程式，守護客戶幸福最大值。為創造更加鮮明、年輕、有活力的品牌形象，凱基人壽透過品牌影片傳遞「致力於您的幸福人生」全新企業價值主張，用心成為客戶幸福的守護者，提供多元、一站式的保險產品與服務，在客戶的人生各個階段，都能有凱基人壽團隊的陪伴與守護。

凱基人壽表示，此次榮獲國家級三項殊榮，顯示凱基人壽在數位創新、商品研發、品牌經營三大面向備受肯定。未來凱基人壽將落實母金控策略，以ONE KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務，「在乎你的在乎，幸福你的人生」，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。