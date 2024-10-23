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兆豐金旗下兆豐產險產品創新發展 獲玉山獎四項大獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控暨子公司獲第21屆國家品牌玉山獎24項大獎，兆豐金控總經理蕭玉美(左3)與子公司高階經理人一起出席典禮受獎後合影。圖／兆豐產險提供
兆豐金控暨子公司獲第21屆國家品牌玉山獎24項大獎，兆豐金控總經理蕭玉美(左3)與子公司高階經理人一起出席典禮受獎後合影。圖／兆豐產險提供

第21屆國家品牌玉山獎頒獎典禮於22日盛大登場，兆豐金控（2886）及旗下公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐期貨、兆豐票券及兆豐保險，共拿下包括「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌」共24項大獎創歷年新高；其中，兆豐保險榮獲3項最佳產品類獎項及1項最佳人氣品牌類獎，顯見兆豐金控集團透過數位創新並整合集團資源，提供顧客最完整的金融服務，滿足客戶全方位金融需求，受國家品牌玉山獎肯定。

兆豐保險指出，兆豐產險獨家推出的「郵輪旅遊綜合保險」，是一張專為郵輪旅遊設計的旅遊保單，考量旅程時間大部分都在海上，潛在風險與一般異地觀光不盡相同，例如陸上觀光期間發生意外事故或護照遺失恐錯過登船時間、突發醫療危機須使用通話費高昂的衛星電話，這類突發狀況都不在一般國外旅行綜合保險所設計的承保範圍內，此保單可擴大服務搭郵輪旅遊民眾的保障需求，因而獲得評審青睞，一舉拿下最佳產品獎及最佳人氣品牌獎2大獎。

兆豐保險表示，獲最佳產品獎的「颱風風速及降水量參數甜柿保險」，則是為柿農量身打造的保單，甜柿商品價值高，但在柿子熟成期間，強風及多雨導致果實落果災損嚴重，過去農民遇天災事故，大多依賴政府現金補助，保險觀念較為薄弱，透過此商品設計與宣導，提升農民危險分攤及管理觀念。兆豐保險提供全面農業保險服務，確保農業生產的穩定和可持續發展，讓農民和農業企業在面對各種挑戰時依然能夠穩健發展。

另一個獲得最佳產品獎為兆豐保險的「風險管理系統」，其建構有效並快速整合多種資訊的圖形化介面。透過此平台的建置，除能使風險管理單位便於彙整各項風險數據，亦可即時檢測，如有超逾限額即予以處理並提報發生原因及因應措施。另亦能將整合的風險資訊回饋予業務單位，有助業務單位掌握風險概廓，進而進行日常風險管理作業。

此外，使用者則可依其個別需求查閱所需資訊，並產出報表或進一步分析與利用。另為強化保險商品銷售管理，更將功能延伸至商品銷售的控管，藉由串接公司商品部門系統，每日更新商品銷售狀況，監控商品銷售是否達到銷售預警值或銷售限額。

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