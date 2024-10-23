陳奕光將轉戰富邦投顧
投顧圈傳出重大高層人事異動，第一金（2892）昨（23）日公告孫公司第一金投顧董事長兼總經理陳奕光申請退休，退休生效日為11月1日，由協理留政鈺代理董事長及代理總經理。據悉，陳奕光申請退休，主因富邦金重金禮聘，擬將於11月接掌富邦投顧董座。
富邦金控今年來大舉調整旗下投信、投顧公司高層陣容，繼挖角前華南永昌投信董事長黃昭棠接掌富邦投信董座後，最新動作就是調整投顧董事長，11月時，富邦投信、富邦投顧將雙雙有新人新氣象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言