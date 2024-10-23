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陳奕光將轉戰富邦投顧

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

投顧圈傳出重大高層人事異動，第一金（2892）昨（23）日公告孫公司第一金投顧董事長兼總經理陳奕光申請退休，退休生效日為11月1日，由協理留政鈺代理董事長及代理總經理。據悉，陳奕光申請退休，主因富邦金重金禮聘，擬將於11月接掌富邦投顧董座。

富邦金控今年來大舉調整旗下投信、投顧公司高層陣容，繼挖角前華南永昌投信董事長黃昭棠接掌富邦投信董座後，最新動作就是調整投顧董事長，11月時，富邦投信、富邦投顧將雙雙有新人新氣象。

富邦投信 董事長 退休

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