國家品牌玉山獎／康和證奪全國首獎殊榮

2024年第21屆國家品牌玉山獎日前舉行頒獎典禮，康和證券（6016）榮獲「傑出企業領導人」、「傑出企業」與「最佳人氣品牌」等三項大獎，且更榮獲「傑出企業類全國首獎」最高殊榮，為首家獲獎之非金控券商，總共囊括四項大獎，評審委員團高度肯定康和證券在公司治理、成長實績的優異表現。

康和證券董事長鄭大宇表示，感謝國家玉山獎評審委員對康和證券的肯定，康和證券集團即將邁向35周年，是一個重要里程碑，也是一個超越過去追求卓越的新起點。計畫打造成一個好感化、年輕化、數位化的康和，用專業成就客戶的財富，用價值創造客戶的價值，提高客戶黏著度與服務溫度，陪伴客戶一起成長並追求人生美好，再創康和下一個高峰。

本屆國家品牌玉山獎，康和證券榮獲「傑出企業類」、「傑出企業領導人-鄭大宇董事長」、「最佳人氣品牌類：康和卡好通」等獎項，同時榮獲「傑出企業類全國首獎」肯定，也是「全國首獎」設立15年來，首家獲獎之非金控券商。且112年度機構投資人盡職治理資訊揭露，康和證券也是首度進榜，為唯一上榜的上櫃證券商，均為實屬不易的殊榮與肯定。

鄭大宇表示，金融科技創新與整合推動ESG，是證券業未來發展兩大基石。將持續創新並優化客戶在數位智能投資體驗，發展多元金融商品，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。

康和證券今年成果豐碩備受肯定，今年已雙榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位智能系統」、「最佳影音行銷」、卓越證券評比「最佳智能理財獎」、今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名與本屆國家品牌玉山獎的多項獎項殊榮。