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國家品牌玉山獎／兆豐證、期獲八項獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（左三）表示，兆豐證券、兆豐期貨榮獲玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌-公平待客」等八項榮譽，是對全體同仁的肯定及激勵。 兆豐證券╱提供
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（左三）表示，兆豐證券、兆豐期貨榮獲玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌-公平待客」等八項榮譽，是對全體同仁的肯定及激勵。 兆豐證券╱提供

第21屆國家品牌玉山獎22日頒獎，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君及兆豐證券總經理吳明宗出席受獎，兆豐證券與子公司兆豐期貨囊括「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品」共八項大獎。

其中，兆豐證券更以落實公平待客榮獲「最佳人氣品牌」全國首獎殊榮，是唯一連續四度榮獲主管機關公平待客評核前25%績優大型券商。

兆豐證券以落實公平待客的優質形象，首度報名「最佳人氣品牌」即勇奪全國首獎，並連續第三年憑藉全方位服務與公司治理再度獲得「傑出企業」。

同時在商品方面推陳出新，繼去年「兆豐e存股」及「MegaGo每股購」獲得「最佳產品」肯定，今年再以「ESG智能永續數據平台」、「兆好貸股票e融通服務」及「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」等三項產品服務榮獲「最佳產品」。

兆豐期貨今年亦繳出亮眼成績單，連續第二年獲得「傑出企業」肯定，並以落實公平待客優質形象獲得「最佳人氣品牌」，亦是唯一連續三度榮獲主管機關公平待客評核前25%績優專營期貨商。

陳佩君表示，兆豐證券及兆豐期貨均榮獲本屆玉山獎「傑出企業」及「最佳人氣品牌」雙料肯定，植基於公司積極落實公平待客政策及公司治理，包括由董事會親自督導問責、落實業務單位、法遵及稽核的三道防線、內外辦理多項金融友善課程、加速優化金融友善服務，如今年推出「兆好貸」提供投資人更便利的活化資產方式、「ESG智能永續數據平台」協助投資人追蹤企業碳排放、綠色投資等關鍵資訊，助力投資人實現財富目標。

兆豐金融集團本屆玉山獎共榮獲24項大獎，深受評審肯定。作為集團一員，陳佩君表示，將繼續擦亮兆豐品牌，呼應兆豐金控董事長董瑞斌所提「以客戶需求為核心，藉由數位賦能實現商品與服務升級」，兆豐證券持續推動數位創新及提升服務體驗，實踐永續發展的承諾。

兆豐金控 期貨

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