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央行財委會報告曝光：支持亞洲資產管理中心推動方案

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大。記者黃義書／攝影
中央銀行副總裁嚴宗大。記者黃義書／攝影

央行副總裁嚴宗大24日前往財委會報告，報告內容23日曝光，表態支持台灣成為亞洲資產管理中心，會配合研議，對於未涉及新台幣匯率的外匯商品，均抱持開放態度。

央行指出，依照國際經驗，打造資產管理中心要以美元、歐元以及日圓等主要國家貨幣交易做為核心，央行強調，在金融穩定前提下，將兩方向進行，第一，持續開放各項外匯金融商品以及服務，第二，檢討外匯法規、提升銀行業辦理外匯業務的效率。

金管會此次提出亞洲資產管理中心推動方案，以6年為期分階段逐步落實，希望達到2年有感、4年有變、6年有成。

央行回應，第一，涉及資產管理業務的資金進出，已相當開放自由，例如，外幣資金進出完全自由；涉及新台幣兌換資金進出與經常帳沒有限制、廠商可以自由結購售；金融帳以及外資投資國內有價證券也完全自由。第二，未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行向來秉持開放態度。

央行也會配合研議三大策略規劃議題發展。第一，對OBU辦理資產管理特區業務規劃；第二，開放銀行業、證券期貨業以及保險業可以向客戶提供更多元化的外匯金融商品與服務；第三，擴大OBU以及OSU業務範圍。

嚴宗大強調，央行向來支持政府發展台灣成為亞洲資產管理中心的政策，也積極配合推動，包括鬆綁至少三項外匯業務法規，包括：銀行得發行外幣結構型金融債券、槓桿交易商得提供外幣間無本金交割遠期外匯（NDF）、外資得以持有之外幣為擔保品向證券商辦理資金融通等。

外匯 央行 金管會 銀行業

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