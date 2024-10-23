保費資金來源檢核等3缺失 金管會開罰南山人壽180萬

金管會對南山人壽辦理一般業務金檢，發現南山人壽辦理保戶繳交保費資金來源檢核作業、辦理保戶終止保單時符合一定要件的應電訪作業、辦理利害關係人交易條件不優於同類對象條件比較作業有缺失，今天對此開罰新台幣180萬元。

金管會保險局今天公告，金管會對南山人壽辦理一般業務金檢，發現南山人壽3項缺失，違反保險法相關規定，決議核處180萬元罰鍰。

首先，南山人壽辦理評估保戶繳交保費資金來源是否為解約、貸款或保單借款作業，有未正確檢核致未進行電訪情事。

金管會發現，2022年10月26日有南山人壽保戶申請終止保單，並於2023年1月9日投保新保單，但檢核機制未能於核保作業過程產生提示，以致南山人壽並未電訪保戶確認保費資金來源及提醒解約後再投保的權益損失。

其次，南山人壽辦理保戶終止保單時同時符合「原招攬業務員離職未滿1年」且「保件所屬險種包含健康險或生效日未滿3年壽險」要件的應電訪作業，有因業務員離職日判斷作業疏失，導致應電訪而未電訪情事。

2022年7月11日有南山人壽保戶申請終止保單，險種屬於健康險，當時招攬業務員二度離職，但南山人壽卻以招攬業務員第一次離職日2020年2月1日，認定保單終止時離職已逾1年，不符合應電訪要件而未電訪。

第3，南山人壽2023年7月24日辦理利害關係人交易條件不優於同類對象條件比較作業，有參與採購廠商未具經營採購業務資格條件者，且報價規格不一致。