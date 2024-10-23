推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業者倡議多年但一直未上路的TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）制度已位列其中的重要執行項目，他也表示，將在明年增設「金融市場發展及創新處」，而新的數位保險公司的規劃方案，也將在今年年底出爐。

彭金隆在報告中說明，未來將採公私協力推動此 TISA 制度，由金管會協調集保公司協助民眾進行專戶建立與管理，在一定額度內，由參與計畫的資產管理業者讓利，設計發行經理費率及手續費率優惠方案，吸引國人開立 TISA 帳戶。除了費率優惠之外，另外帳戶投資基金的收益分配，金管會希望能有兩大租稅優惠，視收益性質來穿透課稅，其中，股利所得依所得稅法第15條規定，可以享受股利收入8.5%計算可抵減稅額，並以8萬元為上限，或採28%稅率分開計稅，另符合所得稅法第14條之1規定的特定金融商品，可按10%稅率分離課稅，稽徵機關均會自動協助計算。透過上述機制與稅務誘因，希望協助國人建構個人長期投資帳戶，達到因應高齡化社會退休需求，並促進資本市場發展目標。

金管會的最新統計也顯示，截至113年9月底，我國永續發展債券共計發行227檔，發行總額達6336億元，未來將持續新增永續債券商品，並協助各地方政府發行永續券，及推動中小企業發行永續轉(交)換公司債，提供資產管理市場更多元投資標的。

金管會也表示，截至9月底，「臺灣創新板」計有17家掛牌公司，市值 1643.6 億元，「創櫃板」已協助234家微型創意企業籌資達60.78億元。

彭金隆也在報告中指出，考量我國在區塊鏈及虛擬資產領域有一定技術能力及基礎建設，具VASP發展潛力，已預計114 年6 月底前向行政院提出VASP專法草案，促進VASP規範化與發展。

對於純網銀跟純網保，彭金隆在報告中，也說明未來發展的兩大方向，包括：