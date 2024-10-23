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金管會：優先推動台日跨境ETF相互掛牌 強化合作

中央社／ 台北23日電
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

為強化資本市場國際合作，打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會表態將優先推動台日跨境ETF相互掛牌，擬公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市。

金管會主委彭金隆24日將赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，金管會書面報告今天送交財委會。

根據金管會書面報告，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會端出擴大投資台灣等5大計畫，具體作法上，為強化資本市場國際合作，金管會表態將優先推動台日跨境ETF相互掛牌。

金管會表示，將公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市，提供投資人更多元商品選擇。

另一方面，金管會亦將推動與亞洲鄰近市場交易所合作，督導證交所積極參與國際組織會議、洽簽MOU等。

金管會也提到，台灣電子科技產業供應鏈完整，有成熟半導體產業聚落，證交所及櫃買中心近年亦持續扶植多元產業掛牌，為協助資本市場產業健全及均衡發展，證交所及櫃買中心已開始推動壯大資本市場價值計畫。

證交所及櫃買中心推動的壯大資本市場價值計畫，重點包括借鏡日韓經驗鼓勵上市櫃公司揭露提升企業價值具體措施、推動投資人關係議合平台協助提高中小型上市櫃公司與機構投資人連結度、鼓勵企業增加舉辦法說會提升公司曝光度、透過跨部會合作推動綠能環保、數位雲端、生技醫療及國家戰略核心產業上市櫃等。

ETF 日本 櫃買中心 金管會

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