美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元
美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太外匯市場總成交金額16.865億美元。
美債殖利率走揚，加上美元指數強升、突破104關卡，日圓領跌之下，亞幣紛紛示弱。
根據央行統計，美元指數今天勁揚0.49%；日圓摜破150大關後，依舊跌跌不休，152價位也不保，狂殺0.9%，韓元下跌0.27%、新台幣小貶0.09%、人民幣微跌0.07%。
外匯交易員分析，美國經濟保有韌性，澆熄市場對於聯準會大幅降息的預期，加上美國總統大選將至、地緣政治風險升溫等不確定性，避險情緒高漲，推升美元指數走高。
儘管美元大展強勢格局，令非美貨幣壓力山大，不過出口商月底拋匯需求出籠，穩住匯價。新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高32.055元、最低32.135元，在亞幣當中相對有撐。
新台幣匯率走疲，台股同樣偏弱震盪。由於台積電走跌、權值股熄火，台股加權指數收在23334.76點，下跌200.67點。外資則轉買為賣，在匯市偏向匯出，也不利新台幣匯價行情。
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