快訊

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

中央社／ 台北23日電
美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太外匯市場總成交金額16.865億美元。聯合報系資料照
美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太外匯市場總成交金額16.865億美元。聯合報系資料照

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太外匯市場總成交金額16.865億美元。

美債殖利率走揚，加上美元指數強升、突破104關卡，日圓領跌之下，亞幣紛紛示弱。

根據央行統計，美元指數今天勁揚0.49%；日圓摜破150大關後，依舊跌跌不休，152價位也不保，狂殺0.9%，韓元下跌0.27%、新台幣小貶0.09%、人民幣微跌0.07%。

外匯交易員分析，美國經濟保有韌性，澆熄市場對於聯準會大幅降息的預期，加上美國總統大選將至、地緣政治風險升溫等不確定性，避險情緒高漲，推升美元指數走高。

儘管美元大展強勢格局，令非美貨幣壓力山大，不過出口商月底拋匯需求出籠，穩住匯價。新台幣兌美元今天開盤價為32.07元，最高32.055元、最低32.135元，在亞幣當中相對有撐。

新台幣匯率走疲，台股同樣偏弱震盪。由於台積電走跌、權值股熄火，台股加權指數收在23334.76點，下跌200.67點。外資則轉買為賣，在匯市偏向匯出，也不利新台幣匯價行情。

台積電 台股 新台幣 日圓 美元指數

延伸閱讀

外資減碼台股78.93億元 賣超前10名金融股居多

估AI推動台股未來3年向上 多頭總司令張錫：不用預測高點

台股下跌200點 三大法人賣超147億元

權值指標股不給力 台股收盤下挫200點跌破五日線

相關新聞

推資產管理中心 金管會喊六年管理規模要增加1兆美元

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，要達到何種目標？金管會主委彭金隆說，「兩年有感」是政策要鬆綁50項法規，希望兩年資產...

TISA何時上路？彭金隆：可望在明年上半年

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，透露了TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）上路的時程，他在答覆立委王鴻薇質詢時表示，預...

亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立 9家業者有興趣

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄特區明年上半年將設立，且會給予金融業者更多誘因來設點；根據金...

亞洲資產管理中心成長規模 彭金隆發宏願：六年要達30兆元

針對亞洲資產管理中心的成長規模，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時首度透露三階段目標。彭金隆指出，在「二年有感、四年有變...

亞洲資管中心立委促鬆綁外匯管制 央行：不影響一般操作

央行副總裁嚴宗大24日前往立法院財委會報告，面對立委黃珊珊要求，要協助金管會達到台灣成亞洲金融資產管理中心目的，央行是否...

保單強制執行修法大轉彎 壽險保額不到100萬的豁免條款取消

由於法院及債權人反彈大，保單強制執行修法大轉彎。其中，原本金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。