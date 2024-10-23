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台企銀四連霸玉山獎 董事長劉佩真獲傑出企業領導人

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀玉山獎四連霸，由台企銀董事長劉佩真（右四）、總經理李國忠（右五）帶領經營團隊合照。圖／台企銀提供
台企銀玉山獎四連霸，由台企銀董事長劉佩真（右四）、總經理李國忠（右五）帶領經營團隊合照。圖／台企銀提供

國內最具標竿性的國家品牌玉山獎，22日舉行第21屆頒獎典禮，台企銀（2834）榮獲「傑出企業領導人」、6項「最佳產品類」及5項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪2座第21屆「全國首獎」最高榮耀殊榮，合計囊括高達14項大獎，締造首家公股銀行四連霸榮獲全國首獎紀錄。

台企銀董事長劉佩真帶領台企銀發展數位轉型並深耕綠色金融，秉持「中小企業專業銀行」核心價值，打造穩健經營體質，攜手中小企業實踐永續共榮目標。劉佩真同時重視員工照護福利、提供優於法令的假別及友善育兒措施，打造幸福職場，並透過各項公益活動支持多元族群的金融需求，落實普惠金融，積極響應國內外永續行動，傑出表現獲頒「傑出企業領導人」肯定。

台企銀本次得獎作品包含「訊息整合平台」，提供客戶即時掌握每筆資金流向；「數位安全防護牆」運用多重安全機制提供App資安防護健診，守護客戶帳戶安全；亦領先國內銀行業以「提前撥薪」概念首創「薪資貸」，提供小資受薪客戶短期小額資金。台企銀並首創「行動銀行APP樂齡版」，透過化繁為簡、大圖大字、貼心問候、跌倒偵測與緊急求助等優質設計，為銀髮族量身打造專屬的口袋銀行；另外「雲端櫃台數位申辦平台」整合線上開戶、線上貸款、投資理財、繳費繳稅等一站式服務，大幅提升申辦效率，多項創新產品及服務共榮獲6項「最佳產品類」及5項「最佳人氣品牌類」獎項殊榮。

台企銀積極投入金融科技創新發展，已獲國內外各大數位金融獎項肯定，得獎件數年年創佳績，截至目前數位金融累計獲獎數達28件再創新高，未來台企銀數位金融將持續轉型與創新並進，為客戶帶來更美好的金融服務體驗，朝客戶首選最佳口袋銀行目標邁進。

台企銀 數位金融

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