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合庫銀行2025徵才即刻展開 招募百名專業人才

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行2025年徵才計畫即刻展開，本次多達100個職缺，涵蓋理財/助理理財、法務、客服、會議展覽及資訊/資安等多元領域，部分職缺不需具相關工作經驗，報名時間自2024年10月24日起至11月6日止。

本次甄試包含筆、口試，將分別於11月23日及12月28日舉行，錄取名單預計於2025年年初公布，無論是新鮮人或想轉換職場跑道者，都是理想的轉職時機。合庫表示，為了提供客戶更便捷與智能的服務體驗，以及因應不斷增長的數位金融需求，資訊人才將成為銀行未來發展的重要關鍵，因此招募31名資訊及資安人員。此外，合庫近來在高資產客戶及理財業務表現日益亮眼，在競爭激烈的財富管理市場中異軍突起，為穩健擴大市場版圖，本次也招募53名具理財商品銷售經驗或有興趣者，成為合庫理財團隊的一員。

金融業人才競爭相對激烈，但合庫因有公股銀行的歷史背景，在經營方面又保有民營銀行的彈性，兼顧穩定及發展性，加上各項完善的福利制度，使得合庫近幾年在金融求職市場一直是熱門選項。而薪資待遇部分，依證交所公布資料顯示，2023年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」中，合庫金控員工薪資中位數也高達129萬元，相當具吸引力。

合庫特別強調，員工除享有優於勞基法的休假制度、各項津貼、證照/進修補助及員工持股信託等多項福利外，合庫也訂有明確的升等考核機制及豐富的人才培育資源，從基層到管理階層，同仁都可以利用語言/專業證照的取得、參加內外部培訓或申請外派到海外單位增加歷練等，持續提升職場專業度及競爭力，規劃專屬個人的職場成功藍圖。有興趣報名的求職者，只要登入金融研訓院、合庫銀行官網，或是追蹤FB粉絲團「合庫ebank好康報報」，都可獲取詳盡的報名與甄試相關資訊。

合庫金 職場 薪資 資安

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