勤業眾信發布私募股權基金白皮書 四大重點曝

勤業眾信聯合會計師事務所23日攜手台灣併購與私募股權協會發表白皮書，透析私募股權基金過去一年的發展趨勢，統整出四項重要議題，包括私募股權基金助台灣企業跨國布局、助台灣企業實現成長、持續聚焦能源產業投資、私募股權基金的管理。

2024台灣私募股權基金白皮書主題為「台灣私募股權基金市場回顧與展望」，勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，2023年全球經濟仍面臨通膨壓力，各國央行維持緊縮貨幣政策，導致市場資金流動性減少，台灣的私募股權投資市場表現疲軟，併購交易數量降至2015年以來的新低，不過，台灣企業在積極尋找海外收購機會，開創新局。

台灣私募股權活動四大關鍵議題，第一，私募股權基金助台灣企業跨國布局，在全球供應鏈重組與地緣政治影響下，加速台灣企業拓展海外市場，制定全球化戰略、擴展客戶與全球化生產製造。

第二，私募股權基金助台灣企業實現價值成長，為順應自2022年起，高利率環境、貨幣緊縮政策、地緣政治議題等多重因素對整體併購投資市場的影響，更多私募基金選擇延長對標的公司的持有期限以延緩出場，並對於有效的合併後整合及後續經營愈加重視，願意投入充足的財務和管理資源，強調高階管理層的積極參與。

第三，私募股權基金持續聚焦能源產業投資，主要受惠於「拓寬籌資管道與資金來源、全球淨零意識」兩大有利政策：台灣亦於近年通過《氣候變遷因應法》，逐步傳達使用綠電及徵收碳費等觀念，有利私募股權基金與企業共同布局綠色供應鏈。