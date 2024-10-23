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勤業眾信發布私募股權基金白皮書 四大重點曝

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所攜手台灣併購與私募股權協會發布白皮書。圖／業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所攜手台灣併購與私募股權協會發布白皮書。圖／業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所23日攜手台灣併購與私募股權協會發表白皮書，透析私募股權基金過去一年的發展趨勢，統整出四項重要議題，包括私募股權基金助台灣企業跨國布局、助台灣企業實現成長、持續聚焦能源產業投資、私募股權基金的管理。

2024台灣私募股權基金白皮書主題為「台灣私募股權基金市場回顧與展望」，勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，2023年全球經濟仍面臨通膨壓力，各國央行維持緊縮貨幣政策，導致市場資金流動性減少，台灣的私募股權投資市場表現疲軟，併購交易數量降至2015年以來的新低，不過，台灣企業在積極尋找海外收購機會，開創新局。

台灣私募股權活動四大關鍵議題，第一，私募股權基金助台灣企業跨國布局，在全球供應鏈重組與地緣政治影響下，加速台灣企業拓展海外市場，制定全球化戰略、擴展客戶與全球化生產製造。

第二，私募股權基金助台灣企業實現價值成長，為順應自2022年起，高利率環境、貨幣緊縮政策、地緣政治議題等多重因素對整體併購投資市場的影響，更多私募基金選擇延長對標的公司的持有期限以延緩出場，並對於有效的合併後整合及後續經營愈加重視，願意投入充足的財務和管理資源，強調高階管理層的積極參與。

第三，私募股權基金持續聚焦能源產業投資，主要受惠於「拓寬籌資管道與資金來源、全球淨零意識」兩大有利政策：台灣亦於近年通過《氣候變遷因應法》，逐步傳達使用綠電及徵收碳費等觀念，有利私募股權基金與企業共同布局綠色供應鏈。

四、私募股權基金的管理，儘管投資市場轉向保守，私募股權基金仍以多元形式挹注台灣、協助海外併購、加速成長與轉型。

勤業眾信總裁柯志賢。圖／業者提供
勤業眾信總裁柯志賢。圖／業者提供
勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓。圖／業者提供
勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓。圖／業者提供

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