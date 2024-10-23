集保股務事務電子通知平台 榮獲國家品牌玉山獎

第21屆國家品牌玉山獎10月22日舉行頒獎典禮，臺灣集中保管結算所2024年以股務事務電子通知平台（eNotice平台）蟬聯最佳產品類及最佳人氣品牌類兩大類獎項。集保eNotice平台引領金融服務數位創新，共推永續金融，獲得評審高度肯定。

集保結算所副總經理陳光輝表示，「股東e服務」eNotice平台自去年6月30日上線，首先提供上市、上櫃、興櫃公司股利發放的電子通知服務，今年3月進一步擴增ETF收益分配電子通知，現eNotice平台用戶近85萬人，計有1,213家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加入，上線以來發送通知高達570萬人次，彰顯數位時代e化潮流，投資人也積極響應淨零排放。

投資人欲使用eNotice，可從集保e手掌握App、證券商下單App進入eNotice平台，完成註冊及同意後，即可以電子郵件、集保e手掌握App接收電子通知及推播，並隨時查看配息發放日、金額等多項資訊，享有資訊整合不漏失的便利。

集保結算所持續配合金管會政策，致力股務事務的數位化，「股東e服務」包含電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice），也持續拓展數位化服務的範圍，降低各方作業成本，嘉惠更多市場投資人。