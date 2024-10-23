康和證券首獲國家品牌玉山獎「全國首獎」 成首家獲獎非金控券商

2024年第21屆國家品牌玉山獎日前舉行頒獎典禮，康和證券（6016）榮獲傑出企業領導人、傑出企業與最佳人氣品牌等三項大獎，且更榮獲傑出企業類全國首獎最高殊榮，為首家獲獎的非金控券商，總共囊括四項大獎，評審委員團高度肯定康和證券在公司治理、成長實績的優異表現。

康和證券董事長鄭大宇表示，非常感謝國家玉山獎評審委員對康和證券的肯定，康和證券集團即將邁向35周年，是一個重要的里程碑，也是一個超越過去追求卓越的新起點。「我們計畫打造成一個好感化、年輕化、數位化的康和，用我們的專業成就客戶的財富，用我們的價值創造客戶的價值，提高客戶黏著度與服務溫度，陪伴客戶一起成長並追求人生的美好，再創康和下一個高峰」。

這屆國家品牌玉山獎康和證券榮獲傑出企業類、傑出企業領導人-董事長鄭大宇、最佳人氣品牌類：康和卡好通等獎項，同時榮獲傑出企業類全國首獎肯定，也是「全國首獎」設立15年來，首家獲獎的非金控券商。2023年機構投資人盡職治理資訊揭露，康和證券也是首度進榜，為唯一上榜之上櫃證券商，均為實屬不易的殊榮與肯定。

鄭大宇表示，金融科技創新與整合推動ESG，是證券業未來發展兩大基石。將持續帶領康和證券創新並優化客戶在數位智能投資之體驗，提升數位競爭力，發展多元金融商品，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。同時推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理，落實永續經營。

康和證券今年成果豐碩備受肯定，今年已雙榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位智能系統」、「最佳影音行銷」、卓越證券評比「最佳智能理財獎」、今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名與本屆國家品牌玉山獎之多項獎項殊榮。