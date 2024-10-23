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照顧女性心理健康！國壽擬透過實務給付 推防輕生保單

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰人壽23日發布2024年保戶健康年報，首見女性自殺進入死亡原因第十名。記者楊筱筠／攝影
國泰人壽23日發布2024年保戶健康年報，首見女性自殺進入死亡原因第十名。記者楊筱筠／攝影

首張防範女性自殺相關保單可能將問世。國泰人壽23日發布2024年保戶健康年報，首見女性自殺進入死亡原因第十名，國壽認為「非常驚訝」，考量應與台灣職業婦女高壓環境有關，促使國泰人壽希望透過保障保戶心理面向，考量年底前增設新的健康促進積分制度進入健康促進平台，透過外溢機制強化保戶心理健康，未來也可能朝相關保單前進。

由於自殺是除外責任，因此，該保單將是站在防範女性自殺方向，國泰人壽副總林昭廷舉例，可能可以提供相關心理諮詢的支持服務，或是健全心靈方向的服務，包含服務或是保單本身，不見得是都是外溢效果，保單設計需求裡面也許有一些實務給付，例如介紹運動、看醫生等，目前內部正在規劃中，朝解決女性心理壓力的保險商品方向走，希望降低自殺傾向機率，認為必須提早照顧女性心理層面。

林昭廷補充，可能有服務或是保單設計，不會一次到位，會階段性方向前進，過去大家沒有發現女性心理壓力這麼龐大，現在潛在女性心理壓力如何解決需求，希望保單努力方向。

國泰人壽副總經理凃薏如補充指出，今年國泰人壽健康險全面結合外溢機制，希望可以鼓勵民眾重視自己健康行為，針對女性自殺進入第十大死亡因素，數據資料庫發現，三明治年齡層的女性壓力比較大。

因為外溢保單的會員制度納入健康促進平台，平台中所有任務都可以算積分，積分可以獲得外溢保單保費折扣。

因此，在保障保戶心理健康下，凃薏如指出，年底前將會加入冥想選項到健康促進平台，18歲以上非保戶都可以體驗，整體希望透過心理面向，考量年底前例如將放鬆的音樂加入健康促進平台，健康促進是採取積分制度，屬於鼓勵行為，目前是開放全民都可以免費使用，希望可以達到舒緩民眾健康，降低心理層面壓力。

國泰人壽23日發布2024年保戶健康年報，為國內首家保險公司發布保護健康研究成果，以800萬名保戶資料做為基礎，透過各種健康指標剖析，發現擁有保險保障者，有三大良好健康指標。

第一，平均壽命較國人延長3歲，國壽保戶平均壽命83.3歲；第二，可避免死因死亡率低於全國的167.4，凸顯保險保障者積極透過預防措施或及時治療來管理健康，擁有更好的健康管理能力；第三，罹癌後五年存活率高於全國，男性69%高於全國的48%，女性83%高於全國的65%。

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