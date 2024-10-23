新加坡資產管理規模超越香港 帶動台資銀行獲利

新加坡亞洲資產管理規模超越香港，資金湧入帶動在地台資銀行獲利。雖然新加坡有嚴謹金融監管，但跨國資金多樣，法令遵循審視成本也隨之上升，金融機構須投入更多資源提升控管強度，才能減緩財富管理與私銀業務帶來的風險。

新加坡經濟發展局（EDB）於2021年推行「新加坡+1」戰略，目標為東南亞市場製造業拓展機會，促進眾多業者投放心力於此。去年底新加坡共管理的資產管理規模（Assets under management）達4.1兆美元（約新台幣123兆元）、超過香港，駐新加坡代表童振源告訴記者，新加坡身為重要投資國，持續成為台商資金新南向焦點。

童振源指出，去年台灣投資新加坡是24.4億美元，占台灣投資東協的47%，今年1至8月台灣投資新加坡金額為55.6億美元。而許多資金轉往新加坡，過去幾年，台資銀行在此有興盛發展，目前有12家銀行設立分行，1家設立辦事處。

華南銀行新加坡分行獲利表現是全行排名第二，分行經理張惠龍接受中央社訪問時說，近年來在全球反避稅及防制洗錢與反資恐浪潮下，台商透過新加坡設立公司行號，布局亞太、東南亞與歐洲，相對赴東南亞設廠能讓地緣政治風險儘量下降，進而強化資金匯入運用意願。

張惠龍指出，從授信與存款業務成長，可感受到新加坡這個熱點愈顯重要，隨著供應鏈移轉為新加坡帶來高端製造與技術研發商機，及受COVID-19疫情及國際情勢影響，加上台灣國內政策引導，台商布局新南向國家的力道較往年更甚。

「電子業受地緣政治情勢影響，供應商避免生產基地過度集中，紛紛考慮將產能分散」，張惠龍認為，新加坡政經穩定、法治完善且有半導體生態體系，又鄰近封測重鎮馬來西亞，對台廠來說是相當有競爭力的擴產據點，例如台灣晶圓代工廠世界先進、聯電有其布建計畫，周邊衛星廠商也赴新加坡開展業務，在地台資銀行也成為首要金流的往來對象。

玉山銀行新加坡分行總經理洪翊翔告訴中央社，區域內部分國家有外匯管制，「新加坡透過獨有政經環境，吸引很多台商把這裡當作營運中心。過去幾年以在海外有投資的國家來看，新加坡分行獲利逐步成長，雖然香港有其地位，但新加坡宛如明日之星，不少新的台資銀行到此設點，也有證券期貨尋求發展」。

新加坡與香港對於爭奪亞洲金融中心地位處於伯仲之間，玉山亞太區私銀業務主管鄺健文表示，新加坡穩定政治環境、金融政策架構與稅收優惠政策，形塑金融生態體系推升獅城財富管理地位；然而，地位的崛起，風險也隨之而來，監管機制不斷調整，強化配套措施。

在高強度的跨國資金湧入促進新加坡財富管理與私人銀行業務下，卻也間接對經濟環境與物價水準造成影響，而當地高階金融與稅賦人才的全球性因應作為，以及防制洗錢與打擊資恐機制是否完備，是必須面臨的挑戰。

張惠龍說，華南今年在台灣開辦「財管2.0」高資產客戶業務，希望未來整合優勢、強化分行在當地市場財管信譽。雖然新加坡有嚴謹的金融監管，但跨國資金多樣性與合法性，其對應的法遵審視成本正逐步上升，金融機構必須投入更多的資源人力提升控管強度，才能有效因應、減緩財富管理與私銀業務帶來的風險。

新加坡警方去年查獲涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣243億元）的洗錢案，有10名外國人疑涉偽造文書、洗錢等罪行被捕，其中3人為中國公民，其餘7人也都持有中國護照，這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪事件，讓外界關注家族辦公室和富人移民的金流動向議題。