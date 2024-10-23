國家品牌玉山獎揭曉 三商美邦人壽抱回三項大獎

2024年第21屆國家品牌玉山獎揭曉，三商美邦人壽（2867）抱回三項大獎！今年得獎數創新高，人氣品牌類獎以「30周年系列活動」及「30周年形象廣告」獲肯定；而「三商美邦人壽心享安防癌定期健康保險」更為該公司奪得連續第六年「最佳產品獎」獎項，顯見其在開發產品時，對於滿足保戶需求的關懷與重視。頒獎典禮由考試院考選部部長劉孟奇及國發會主委劉鏡清頒發獎盃，三商美邦人壽行銷長張財源及精算商品本部副總經理郭榮堅代表受獎。

三商美邦人壽去年適逢創立30周年，除了推出全新形象廣告「承諾的力量」，強調「承諾」不僅是單向的企業責任，更蘊含保戶的信賴與期待，形成互相支持的力量。更特地擴大公益範疇，首度發起「公益30寶特瓶傳愛助弱勢」環保募集活動，短短兩個月就募集到上萬支寶特瓶，並製成環保圍巾把溫暖送給弱勢的學生。另外也著重於推展普惠金融教育，首次舉辦「理財金頭腦養成計劃」，將金融理財知識及風險的觀念，傳遞給偏鄉學童、保戶與社會大眾。三商美邦人壽以一系列社會參與、永續關懷等活動傳遞30周年生日的喜悅，一舉拿下兩項人氣品牌類獎。

三商美邦人壽洞悉醫療趨勢及客戶需求，持續開發創新且符合保戶所需的商品，有鑑於癌症發生率高，該公司針對癌症好發年齡的中高齡保戶推出專屬商品。當中高齡保戶意識到防癌保障需求時，可能已超出大部分市售防癌險的承保年齡，或需付出高額的保險費才能購得保障；本次「最佳產品獎」獲獎的「三商美邦人壽心享安防癌定期健康保險」，是專屬55歲以上保戶的商品，可填補中高齡族群癌症保障缺口，並且依保單年度逐步提高給付金額，有效加強風險控管及對抗通膨，同時該保單具備外溢效果，只要保戶於每年達到約定的平均健康步數即給予續年度保險費1%∼5%的折扣。

邁入31周年的三商美邦人壽秉持回饋社會的初心，年年舉辦四季捐血活動鼓勵民眾捐出熱血，推廣兒童金融教育及永續環保的理念。期望藉由串聯全台的公益力量，喚起社會大眾對永續及弱勢議題的關注；未來三商美邦人壽將持續以「專注經營，穩健成長」為中長期經營主軸，回應保戶對我們的期待，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。