CRIF亞洲千大企業首度納入ESG評比 台灣三金控入榜

CRIF中華徵信所發布最新推出的Asia Top 1000（亞洲千大企業調查）排名首次納入ESG評估，以更全面角度評比亞洲上市企業。此次評比涵蓋中國大陸、日本、韓國等11個主要亞洲經濟體。其中金融保險業是推動ESG的重要驅力，22家入榜亞洲千大的台灣企業中，金融業則有中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）。

亞洲的GDP已占全球總量近五成。然而，工業化和出口增速卻導致二氧化碳排放量大幅增加，加劇地區暖化困境。為因應全球對永續發展重視，CRIF最新推出Asia Top 1000排名首次納入ESG評估，以更全面角度來評比亞洲上市企業。報告指出，企業在ESG方面的投入與其獲利能力呈正相關，其中有22家台灣企業因其ESG分數而成功入榜。隨著全球碳稅機制逐步推行，若企業能積極轉型，將更有機會在競爭激烈的市場中脫穎而出。

CRIF調查結果顯示，在研發經費與環境保護支出逐年提升的情況下，Top 10企業的合併淨收入成長率仍高於Asia Top 1000的平均水平。進一步分析產業別，入榜家數最多的是國營商業銀行，共51家入榜居冠，人壽保險業26家入榜居第四，銀行控股則有21家入榜排第六位；總計亞洲千大的前十名產業別中，金融業占三席，共98家企業入榜。顯示金融業在亞洲已是推動ESG的重要驅力。其中，中信金排第474名、國泰金585名、富邦金599名。

CRIF預測，未來5至10年將是企業ESG發展的關鍵時期。CRIF今年推出ESGB平台，將協助企業落實ESG。總經理郭曉薇表示：「CRIF將持續以台灣為基地，將國際先進的ESG經驗與在地企業需求相結合，透過ESG Bureau平台，提供企業更精準的ESG評估服務。」未來，CRIF將積極拓展ESG Bureau平台的服務內容及範圍，將台灣的ESG成功經驗推廣至整個亞洲。

CRIF Asia Top 1000最新排名同時顯示，ESG已成為企業成長新引擎。日本和台灣因積極落實ESG，分別新增24家和22家企業入榜，充分展現ESG對企業發展的推動作用。台日之所以能取得如此佳績，主要原因在於：一、日本和台灣受氣候變遷影響甚多，企業更積極體認到永續發展的重要性；二、消費者對永續產品的需求不斷攀升，驅動企業朝向綠色轉型；三、與歐美市場的緊密貿易關係，使企業必須符合國際供應鏈的ESG要求。