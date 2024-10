保誠人壽榮獲2024國家品牌玉山獎 最佳人氣品牌類大獎

第21屆國家品牌玉山獎於日前揭曉,保誠人壽以「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫榮獲「最佳人氣品牌類」獎項,這是保誠人壽第四度榮獲此殊榮,再次肯定其「三明治族首選保險公司」的市場領導地位以及「先照顧好自己(Me)才能照顧好家人(We)」的主張。

保誠人壽再度獲得國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項,顯示評審對於保誠人壽2023年品牌計畫的肯定。「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫從了解目標族群 – 三明治族的需求出發,再透過品牌廣告及實體活動傳遞相關訊息,讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規劃傳承及樂活退休,亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求,打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。

台灣社會中有逾八成的家庭屬於三明治家庭,這些家庭同時肩負照顧父母與撫育子女的責任。保誠人壽長期關注三明治族,根據今年的「保誠人壽三明治族大調查」發現,46%的三明治族受訪者表示目前的生活已超出能負荷之壓力,三大煩惱與去年一樣,仍然是子女教養問題(41%)、父母/長輩的健康問題(46%)、及身為家中經濟支柱壓力(35%);因此,保誠人壽推出「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫,從身心靈健康的角度出發,提倡「先照顧好自己(Me)才能照顧好家人(We)」,喚起三明治族對於自我關懷的意識,也透過深入了解三明治族的需求,為他們提供家庭保障和貼心服務,協助三明治族與家人安心迎接每個人生階段。

聚焦對於三明治族需求的理解,今年保誠人壽延續「保誠MeWe 一起好幸福」的理念,旨在鼓勵及提醒三明治族在忙碌的日常生活中,也不要忽略自己的感受,要照顧好自己的身心靈健康,才能夠照顧好所愛的家人。同時持續透過三明治族大調查,了解他們對生活的擔憂及想望,再以2024年品牌影片展開今年活動,透過代言人的詮釋,強化「傾聽你的聲音、回應你的需求」品牌廣告主張,代表保誠人壽時刻傾聽消費者心聲,並將持續提供回應消費者需求的產品及服務。今年9月舉行的實體品牌活動「保誠MeWe 幸福胖卡之旅」,透過北中南走透透的方式,更將保誠人壽對於三明治族的關懷傳遞到各個角落。

保誠人壽秉持集團「保障每個人生,誠就每個未來(For Every Life, For Every Future)」的宗旨,為不同世代提供簡單且容易取得的健康保障與財富規劃解決方案,持續致力成為每個家庭最值得信賴的人生夥伴和守護者。