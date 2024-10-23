保誠人壽榮獲2024國家品牌玉山獎 最佳人氣品牌類大獎

第21屆國家品牌玉山獎於日前揭曉，保誠人壽以「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫榮獲「最佳人氣品牌類」獎項，這是保誠人壽第四度榮獲此殊榮，再次肯定其「三明治族首選保險公司」的市場領導地位以及「先照顧好自己（Me）才能照顧好家人（We）」的主張。

保誠人壽再度獲得國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項，顯示評審對於保誠人壽2023年品牌計畫的肯定。「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫從了解目標族群 – 三明治族的需求出發，再透過品牌廣告及實體活動傳遞相關訊息，讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規劃傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求，打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。

台灣社會中有逾八成的家庭屬於三明治家庭，這些家庭同時肩負照顧父母與撫育子女的責任。保誠人壽長期關注三明治族，根據今年的「保誠人壽三明治族大調查」發現，46%的三明治族受訪者表示目前的生活已超出能負荷之壓力，三大煩惱與去年一樣，仍然是子女教養問題（41%）、父母/長輩的健康問題（46%）、及身為家中經濟支柱壓力（35%）；因此，保誠人壽推出「保誠MeWe 一起好幸福」整合行銷品牌計畫，從身心靈健康的角度出發，提倡「先照顧好自己（Me）才能照顧好家人（We）」，喚起三明治族對於自我關懷的意識，也透過深入了解三明治族的需求，為他們提供家庭保障和貼心服務，協助三明治族與家人安心迎接每個人生階段。

聚焦對於三明治族需求的理解，今年保誠人壽延續「保誠MeWe 一起好幸福」的理念，旨在鼓勵及提醒三明治族在忙碌的日常生活中，也不要忽略自己的感受，要照顧好自己的身心靈健康，才能夠照顧好所愛的家人。同時持續透過三明治族大調查，了解他們對生活的擔憂及想望，再以2024年品牌影片展開今年活動，透過代言人的詮釋，強化「傾聽你的聲音、回應你的需求」品牌廣告主張，代表保誠人壽時刻傾聽消費者心聲，並將持續提供回應消費者需求的產品及服務。今年9月舉行的實體品牌活動「保誠MeWe 幸福胖卡之旅」，透過北中南走透透的方式，更將保誠人壽對於三明治族的關懷傳遞到各個角落。

保誠人壽秉持集團「保障每個人生，誠就每個未來（For Every Life, For Every Future）」的宗旨，為不同世代提供簡單且容易取得的健康保障與財富規劃解決方案，持續致力成為每個家庭最值得信賴的人生夥伴和守護者。