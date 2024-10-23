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新光人壽奪國家級全國首獎 榮獲玉山獎三項大獎肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽榮獲第21屆「國家品牌玉山獎」全國首獎等三項大獎肯定。圖左至右為新光人壽副總經理壽以祥、主辦單位主任委員鍾佳濱、新光人壽協理鄭漢卿。圖／新光人壽提供
新光人壽榮獲第21屆「國家品牌玉山獎」全國首獎等三項大獎肯定。圖左至右為新光人壽副總經理壽以祥、主辦單位主任委員鍾佳濱、新光人壽協理鄭漢卿。圖／新光人壽提供

2024年第21屆「國家品牌玉山獎」於22日舉行頒獎典禮，今年參獎件數打破歷年紀錄，總計近500件參獎作品，新光金控（2888）子公司新光人壽從眾多參獎企業脫穎而出，以「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」拿下「最佳產品獎」、「大甲媽祖國際觀光文化節活動專案」榮獲「最佳人氣品牌獎」、「全國首獎」共三座獎項，顯見新光人壽在企業品牌形象、深耕在地、綠色金融及商品開發部分，深受消費者及專業評審團青睞。

鑑於氣候變遷對永續發展具有長期且深遠的影響，新光人壽順應綠色金融發展趨勢，依循聯合國永續發展目標（SDGs）、永續保險原則（PSI）、責任投資原則（PRI）及國內永續政策，將ESG議題納入商品開發考量，推出台灣首檔投資型保單連結ESG境外結構型商品「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，以兼顧保險保障、永續投資及環境保護為訴求，促使保戶從消費行為改變，進而達成綠色金融的淨零目標。

「穩萬利外幣投資連結型年金保險」結合由法國巴黎銀行保證的綠色債券投資標的，搭配植樹計劃，將環境保護因子結合保險商品及投資標的決策，提供民眾具有社會責任的投資工具選擇。新光人壽保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹，募集期間已為保戶種植6,590棵樹，預計可創造19,770處動物棲息地，透過復育造林實踐守護生態的承諾，發揮永續投資的力量，榮獲本屆「最佳產品獎」。

新光人壽深耕台灣61年，營運範圍遍布全台，身為社區長期可靠的鄰居，力挺地方重要民俗節慶與地區居民的連結互動，2021年起連續四年與財團法人臺中市大甲鎮瀾宮合作，參與「大甲媽祖國際觀光文化節活動」，以多元方式回饋地方，凝聚社區意識並活絡在地經濟，促進社會永續發展。據估算，2024年「大甲媽祖國際觀光文化節」超過300萬人次參加，突破遶境舉辦37年以來紀錄，創造超過50億元經濟產值。

遶境沿途300多公里的路程中，新光人壽在地業務單位，派出吉祥物金寶、圓寶與瓜寶遶境花車，一路守護信徒，並設立服務攤位，為民眾加油打氣、發送補給品及與大甲鎮瀾宮聯名設計的「媽祖開運保溫瓶」等贈品。此外，每年都會有來自全國各地的員工，自主組隊參與遶境，為個人、家庭及保戶祈福，新光人壽透過本活動合作，獲得廣大品牌曝光度與好感度，榮獲「最佳人氣品牌獎」與「全國首獎」殊榮。

新光人壽貫徹母公司新光金控「低碳、創新、共好」的永續價值，響應聯合國永續發展目標（SDGs），協助新光金控連續三年入選「道瓊永續世界指數（DJSI）」成分股，並勇奪保險組全球第二、亞洲第一佳績，未來將持續擴大企業影響力，為社會創造更美好、永續的環境。

ESG 保險 大甲媽祖 新光人壽

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