全球人壽守護3弱勢族群 連3年捐助雲林縣政府微型保單

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極響應主管機關政策落實普惠金融與公平待客精神，連續第3年攜手雲林縣政府推動微型保險，今年不僅持續將納保年齡延長至75歲並擴大納保重度及極重度身障民眾，為業界少見以實質行動力挺支持高齡、重症及極重症身障3大弱勢族群，為弱勢民眾撐起基本保障，預估本次將有上萬民眾受惠。

雲林縣政府日前舉辦微型保險捐贈儀式，由全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安代表捐贈、雲林縣副縣長謝淑亞頒發感謝狀。本次捐贈由全球人壽與雲林縣政府及雲林縣土庫鎮越港社區發展協會三方合作，提供給雲林縣15歲至75歲之低收入戶及中低收入戶，一年期的團體微型傷害險保障，幫助弱勢家庭遭遇變故或意外時，免於陷入生活困頓，強化社會安全網。

全球人壽實踐普惠金融，多年來與全台各地縣市政府及非營利組織合作推廣微型保險，今年提供超過3.3萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，讓微型保險的溫度關懷延伸深入台灣各地角落，讓更多弱勢民眾及弱勢家庭受惠，累計5年來捐助近1,500萬元保費、給予11.5萬人次弱勢民眾基本人身保險保障，並於今年榮獲「辦理微型保險業務績效優良保險公司」的肯定，未來也將賡續推廣微型保險，使人人都能享有基本保險保障。

微型保險自2009年開辦以來，截至2024年第2季，已有超過175萬人次弱勢民眾受惠，對弱勢民眾來說，微型保險不僅是意外發生時的及時雨，更為其提供「安心」的心理安定作用，如全球人壽微型保單保戶小林（化名）失婚獨力扶養3名未成年子女，因工作受傷導致身體機能上有障礙無法工作，平日由雲林縣府社會處及善心人士接濟維持生活所需，2022年底在家中不慎摔倒導致身故，3名未成年子女頓時承受失怙之痛及面臨經濟上困境，所幸微型保險及時扮演經濟困境上的救火隊，不讓意外成為壓垮家庭經濟生活的最後一根稻草，其家屬對這筆緩解經濟困境的救命錢相當的感激，也期許自己未來有能力時也會盡己所能反饋社會幫助所需之人，是微型保險陪伴艱苦人度過艱難時刻的最佳實例。

未來，全球人壽也將持續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，打造多元包容的永續金融環境、致力保險平權，包含推展微型保險，持續發揮保險職能能力，設計提供更多元的保險商品與服務，並深耕公平待客的企業文化，使保險商品與服務不再受限於經濟條件，實踐讓社會弱勢家戶能享有基本保險保障之普惠金融目標，並期許能讓全台各個角落感受到全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。