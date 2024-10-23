快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

全球人壽守護3弱勢族群 連3年捐助雲林縣政府微型保單

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽連續3年攜手雲林縣政府推動微型保險。圖左為全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安、右為雲林縣副縣長謝淑亞。圖／全球人壽提供
全球人壽連續3年攜手雲林縣政府推動微型保險。圖左為全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安、右為雲林縣副縣長謝淑亞。圖／全球人壽提供

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極響應主管機關政策落實普惠金融與公平待客精神，連續第3年攜手雲林縣政府推動微型保險，今年不僅持續將納保年齡延長至75歲並擴大納保重度及極重度身障民眾，為業界少見以實質行動力挺支持高齡、重症及極重症身障3大弱勢族群，為弱勢民眾撐起基本保障，預估本次將有上萬民眾受惠。

雲林縣政府日前舉辦微型保險捐贈儀式，由全球人壽直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安代表捐贈、雲林縣副縣長謝淑亞頒發感謝狀。本次捐贈由全球人壽與雲林縣政府及雲林縣土庫鎮越港社區發展協會三方合作，提供給雲林縣15歲至75歲之低收入戶及中低收入戶，一年期的團體微型傷害險保障，幫助弱勢家庭遭遇變故或意外時，免於陷入生活困頓，強化社會安全網。

全球人壽實踐普惠金融，多年來與全台各地縣市政府及非營利組織合作推廣微型保險，今年提供超過3.3萬名符合條件的弱勢民眾享有微型保險的基本保障，讓微型保險的溫度關懷延伸深入台灣各地角落，讓更多弱勢民眾及弱勢家庭受惠，累計5年來捐助近1,500萬元保費、給予11.5萬人次弱勢民眾基本人身保險保障，並於今年榮獲「辦理微型保險業務績效優良保險公司」的肯定，未來也將賡續推廣微型保險，使人人都能享有基本保險保障。

微型保險自2009年開辦以來，截至2024年第2季，已有超過175萬人次弱勢民眾受惠，對弱勢民眾來說，微型保險不僅是意外發生時的及時雨，更為其提供「安心」的心理安定作用，如全球人壽微型保單保戶小林（化名）失婚獨力扶養3名未成年子女，因工作受傷導致身體機能上有障礙無法工作，平日由雲林縣府社會處及善心人士接濟維持生活所需，2022年底在家中不慎摔倒導致身故，3名未成年子女頓時承受失怙之痛及面臨經濟上困境，所幸微型保險及時扮演經濟困境上的救火隊，不讓意外成為壓垮家庭經濟生活的最後一根稻草，其家屬對這筆緩解經濟困境的救命錢相當的感激，也期許自己未來有能力時也會盡己所能反饋社會幫助所需之人，是微型保險陪伴艱苦人度過艱難時刻的最佳實例。

未來，全球人壽也將持續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，打造多元包容的永續金融環境、致力保險平權，包含推展微型保險，持續發揮保險職能能力，設計提供更多元的保險商品與服務，並深耕公平待客的企業文化，使保險商品與服務不再受限於經濟條件，實踐讓社會弱勢家戶能享有基本保險保障之普惠金融目標，並期許能讓全台各個角落感受到全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。

低收入戶 保單 弱勢家庭 微型保險 身障

延伸閱讀

雲林三崙派出所老舊不堪使用 海清宮大力支持整建今動土

台灣咖啡節「齊聚好咖」將登場 聯名商品今搶先發表

台灣咖啡節26日雲林登場 推聯名商品邀親子共遊

雲林縣永年中學全縣英文賽3冠王 選拔只考25分的黑馬逆轉滿分封后

相關新聞

推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業...

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太...

3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年...

獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕...

新台幣開盤貶1.2分 為32.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.07元開盤，貶1.2分

惠譽信評：台灣壽險業者直面資本制度與會計規則新挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質的債券，同時，應對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。