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中高齡友善職場 兆豐證券及兆豐期貨連續第二年榮獲北市認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券、兆豐期貨積極打造青銀友善共融職場，連續第二年榮獲北市「中高齡者暨高齡者友善企業認證」。(兆豐證券/提供)
兆豐證券、兆豐期貨積極打造青銀友善共融職場，連續第二年榮獲北市「中高齡者暨高齡者友善企業認證」。(兆豐證券/提供)

台北市政府主辦的「中高齡者暨高齡者友善企業認證」評選，兆豐證券及子公司兆豐期貨今年再度入選，具體肯定兆豐證券、兆豐期貨積極提升中高齡員工工作滿意度及營造友善共融職場環境的努力。

兆豐證券表示，中高齡員工多半處於工作家庭兩頭燒的狀態，雇主應適時關懷同仁的身心健康並協助其保持良好的身心狀態。兆豐證券提供免費的心理諮商服務以及年度健康檢查福利，且進一步主動追蹤心血管疾病高風險者的健康狀況，並提供相關衛教資訊；總公司設立血壓小站，方便同仁養成規律測量血壓的生活習慣；開辦符合中高齡員工需求的系列活動，涵蓋超慢跑運動、眼睛健診、骨骼健康、壓力管理等主題的健康照護課程；針對中高齡員工的需求及特性進行職務調整，增進其工作效能，讓中高齡員工獲得適性及穩定的工作。今年更進一步優化職場無障礙設施同時提供多元的就業輔具，如更符合人體工學的椅子、地面鋪設防滑磁磚等，以進一步保護同仁職場安全，降低職業傷害風險。

另一方面，考量近年數位轉型趨勢及金融服務產業快速的變化發展，為協助中高齡員工縮短數位落差，提升其工作職能，兆豐證券積極投注人才培育的資源，如建立數位學習平台及規劃導入性格特質測驗，協助主管了解同仁的性格類型，運用其優勢達到適性發展，加速中高齡員工的能力轉型及助於個人的職涯發展。

為鼓勵世代合作與傳承，兆豐證券積極營造青銀共融的職場文化，包括開辦「展翼計畫」，由資深員工透過專業知識、業務技巧、客戶服務、法令遵循，輔以各項商品交易實務、系統功能與超業經驗分享等，為新進營業員授課，以推動中高齡人才技術及經驗的傳承，達到「青銀共融」，並維持良好的客戶服務品質。

台灣明年即將邁入超高齡社會，為迎向人盡其才、年齡融合的未來，兆豐證券與兆豐期貨將持續創造青銀世代都認同的優質工作場域，提供不同世代都能安心工作並且發揮所長的職場環境。

中高齡 兆豐 職場

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