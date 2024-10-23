3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年12月1日起權益大調動，GoGo卡行動回饋將移除LINE Pay、新增街口支付，同時最高3.8%回饋也降至3%，大砍刷卡優惠。

銀行信用卡部門主管指出，由於LINE PAY是全台灣最大的行動支付，可以支付的場所有上百萬點，對卡友影響很大，雖然台新增加街口支付，但是街口還是不比LINE PAY，大家會反彈是因為可以使用的通路變少，卡友還是可以將卡綁定LINE PAY，但是回饋只剩0.3%。

另一家玉山銀行也公告明年起玉山信用卡、簽帳金融卡各卡現金回饋、各卡紅利點數回饋、合作聯名團體所提供之回饋及點數，小數點以下金額均無條件捨去。信用卡達人寶可孟表示，四捨五入對卡友比較有利，因為只要是0.5就變1，用無條件捨去就是到0.99就還是0，所以銀行可省很多錢，銀行多從小地方著手，有很驚人的節約效果。

第三則是外商星展銀行，日前大動作調整多張卡片權益，從明年起開始生效。包含星展飛行世界卡，國內消費由18元1哩改為20元1哩、星展eco永續卡原本國內、外一般消費2%回饋無上限，調低為1.2%。

星展銀行是調整權益幅度最大的一間，幾乎每一張權益都下降，星展卡友也高達百萬，寶可孟也指出，「多數銀行達到百萬卡友後，就會開始砍優惠，雖說至少在活動期限內不會砍權益，但之後會依照銀行本身獲利情況調整，這是合理，但大家較難接受是雪崩式的下滑，砍太大刀。」