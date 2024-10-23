國泰金控連五年舉辦氣候變遷青年論壇 培力逾2600名永續青年

為發揮金融業核心職能與影響力，國泰金（2882）每年舉辦氣候變遷青年論壇，累積超過2600名青年參與。第五屆於10月20日落幕，這屆以「From Science to Action：從氣候科學思辨、加速淨零行動」為主題，期望以氣候科學為基礎，結合青年創意和實際行動，為氣候變遷問題尋求創新解決方案，論壇邀請企業與公民社會的氣候行動先行者，分享實務經驗，還特別設置「氣候思辨擂台」，讓年輕世代勇敢發聲，透過辯論與跨界先行者互動，深入探討氣候行動的核心議題，調查發現，青年對論壇的議程平均滿意度均超過九成。

根據聯合國開發計劃署（UNDP）的報告《Aiming Higher： Elevating Meaningful Youth Engagement for Climate Action》，青年行動力對於應對氣候變遷具有關鍵作用。國泰金控投資長程淑芬開場致詞表示：「國泰金控一向支持青年培力，並期望成為激發青年創造力的最佳引導者，特別鼓勵高中與大學生進行深入的氣候議題探討，甚至未來延伸至青創領域的討論，希望青年以思辨能力與知識強化自身力量，透過實際行動影響身邊的人，進而為社會帶來更正面的改變。」程淑芬補充，今年台灣正式通過碳費法案，未來減碳的推動需要更多的科學與創意，國泰金控也將持續帶領青年了解氣候科學，期許以簡單的語言來傳遞永續發展的重要性，程淑芬也鼓勵青年不用等到自己完美才行動，跨領域學習與合作，透過做中學、學中做，從創意到創業指日可

待。

這屆論壇特邀台灣科技媒體中心執行長陳璽尹發表專題演講，深入剖析全球氣候科學的最新趨勢，呼籲政府、民間與私部門需透過跨域合作，推動制度改革與資源再分配，共同促進氣候韌性的發展。台達電子（2308）能源基礎設施事業群行銷處長李雅蓉在論壇中分享，台達如何透過技術創新與供應鏈合作，致力於推動整體價值鏈的減碳；台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則點出公民團體是引領台灣轉型的動力，公民智庫在氣候政策研擬時，促成多元協作，擴大淨零轉型的社會支持。

為了進一步促進青年對氣候行動的深入理解和實踐，這屆論壇透過舉辦「氣候思辨擂台」，鼓勵青年通過辯論勇敢發聲，邀請青年代表向跨界氣候行動領域的貴賓自由提問，協助青年體認到無論是通過日常生活中的小改變，還是大型政策的倡導，都對加速氣候行動至關重要。在場的黃同學表示，「我覺得氣候思辨擂台這個環節很有意義，透過青年代表的提問，與來自各界的專家們交流，不但讓青年關注的議題和想法被聽見，也可以站在專家們的視角看待氣候議題。」

國泰金控連續五年舉辦氣候變遷青年論壇，每年聚焦不同的永續議題，從2020年邀請台灣青年氣候聯盟分享COP25見聞；2021年邀請350.org、行政院青年諮詢委員會、成大都市計畫學系教授、綠色和平組RE10X10分享與談；2022年以循環經濟創造綠色商機，再到2023年的影響力投資與青創經驗分享。國泰金控將持續在「氣候、健康、培力」三大永續主軸下，透過多元平台支持青年參與，期待青年成為未來氣候行動的中堅力量，為實現全球淨零排放目標奠定基石。

除了舉辦「氣候變遷青年論壇」，國泰金控也邀請教育部「氣候變遷創意實作競賽」得獎隊伍分享創新的氣候解決方案。其中由中原大學與台北市立大學的「WeGrow太陽能板」提案，以推動農電共生的設計，奪得金獎好成績；而台灣大學「減碳農法—碳淨零寶石」提案，以固碳農法科學技術改善土壤酸化情況，獲得銀獎暨農業部特別獎；台灣科技大學與台北教育大學的「OCF牡蠣養殖浮筒模組」，協助牡蠣養殖過程減少環境汙染，贏得銀獎；最後由國立成功大學「漁光崎漏：邁向淨零社區」，從空間角度著手規劃社區淨零，獲得銅獎。