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富邦證券獲2024財訊金融獎三大獎肯定 獲獎數為證券業之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券以完整的機制在服務客戶，滿足客戶的各項理財需求，富邦證券總經理郭永宜(中)與團隊出席領獎。(富邦證券/提供)
富邦證券以完整的機制在服務客戶，滿足客戶的各項理財需求，富邦證券總經理郭永宜(中)與團隊出席領獎。(富邦證券/提供)

今年富邦證券於「2024財訊金融獎」大放異彩，榮獲「智能創新應用獎—證券類金質獎」、「永續金融獎—非金控類金質獎」、「券商客戶推薦優質獎」等三大獎項肯定，獲獎數為證券業之冠，再度證實富邦證券驅動｢數位及永續｣的雙軸轉型，是這次脫穎而出的重要關鍵，更是奠定客戶信任的基石。

隨著科技進步、數位趨勢潮流及投資人需求，富邦證券從開戶、交易平台、資訊傳遞等客戶接觸點持續優化與升級，包括投入大量資源優化高頻交易系統及建置多語言的程式交易平台，以及提供7X24全年無休的諮詢及協助的智能客服，提升服務量能。富邦證券也持續推動數位轉型，規劃新一代下單APP，導入AI智能化服務，打造便利、貼心且讓客戶放心的優質投資體驗。

富邦證券董事長程明乾表示，數據是AI發展的基礎，透過豐富的數據資產及完善數據管理，提升數據應用價值。在穩固的數據基礎上，富邦證券進一步依客戶需求提供精準服務，結合科技力與數據力，為客戶量身訂製「超級個人化服務（Hyper Personalization Service）」，運用AI模型技術偵測客戶需求，並根據客戶特性動態調整，結合生成式產出客製化的溝通內容。富邦證券致力於在適當的時間點對相關的客戶，提供對客戶部位攸關重要的資訊，協助客戶把握投資契機及進行必要的處理，也展現出富邦證券在智能創新服務應用領域的堅強實力。

富邦證券重視數位轉型與智能運用，透過AI與數據分析能力，搭配不斷優化的數位工具，提供客戶如專人般的服務，滿足客戶多元理財需求，同時展現出富邦證券在智能創新應用上的實力。

富邦證券以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為主軸，接軌國際永續趨勢，全面推動公司治理、綠色金融、數位服務、社會影響等具體作為，展現富邦證券深耕ESG的決心。

程明乾表示，富邦證券積極落實ESG發展，在董事會下設立「永續發展委員會」，提高永續議題的決策層級，更訂定董事會績效評估辦法及揭弊者保護措施，健全公司治理，促使企業永續發展且更具競爭力。在綠色金融實踐上，富邦證券將金融服務與永續思維相互結合，近年來積極輔導綠色企業上市櫃，今年度成功協助以「零廢棄」為核心價值的成信實業於創新板上市，即為代表案件之一。富邦證券自許成為綠色力量加速器，透過金融影響力與企業及投資人共創永續價值。

詐騙案件頻傳，富邦證券也積極投入金融防詐宣導，不僅在官網成立反詐騙專區，內容包括防制金融詐騙要訣、詐騙樣態提示等實用資訊，並拍攝一系列反詐影片，透過客說會、交易平台與社群媒體等各種管道進行反詐宣導，也利用各項大型活動的機會進行「投資反詐騙」宣導活動。在資安方面，富邦證券以高規格建置資安標準，公司設置資安專責單位、建立資安制度，持續強化資安韌性；亦持續投入系統平台資源，防範金融詐騙，採全時段的偵測，確保在任何時間點都能及時發現並應對投資詐騙威脅。

此外，富邦證券也持續照顧偏鄉、弱勢族群，透過各項主題式公益活動，向學童、弱勢族群及部落居民傳遞反詐騙及金融理財觀念，實踐永續社會發展。另外，富邦證券長期支持台灣運動選手及運動賽事、音樂與國片發展，協助其在不同領域發光發熱，善盡企業社會責任。

富邦證券總經理郭永宜指出，富邦證券擁有百名專業的商品經理及輔銷團隊，協助客戶掌握最即時的市場趨勢與脈動，每月依據市場狀況擬定商品策略，由分公司營業員依客戶的風險承受度，提供適切的資產配置建議予客戶。富邦證券「從客戶需求出發」的服務模式，深獲客戶好評，也是富邦證券表現勝出的關鍵。面對客戶，富邦證券除了以專業服務客戶，也隨時針對客戶回饋意見進行調整，提供售後服務，建構一個完整的服務循環。富邦證券以完整的機制在服務客戶，滿足客戶的各項理財需求。

富邦證券藉由實體與數位協同服務（online with offline）模式，同時建置新一代客戶關係管理（CRM）系統，整合各業務平台的帳務資料、資產總覽、商品往來、KYC紀錄、大數據歸納的客戶特性等，持續提升客戶個人化服務體驗。

郭永宜強調，富邦證券把客戶的資產當成自己的資產在規劃，同時留意市場價格與客戶部位損益的變化，從前端銷售到售後服務，不僅照顧客戶理財的需求，也為其可能面臨的風險進行把關，因此深受客戶信任。

富邦證券重視永續經營，積極運用科技、數據能力進行客戶服務，於「2024財訊金融獎」中表現亮眼，董事長程明乾（中）與團隊共同合影。(富邦證券/提供)
富邦證券重視永續經營，積極運用科技、數據能力進行客戶服務，於「2024財訊金融獎」中表現亮眼，董事長程明乾（中）與團隊共同合影。(富邦證券/提供)

富邦 詐騙

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