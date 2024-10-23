證交所「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動 抽 iPhone 16 Pro

詐騙已成全民正視的社會問題，為提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，臺灣證券交易所推出打詐歌曲《愛錢的騙子》，由「台灣濱崎步」王彩樺擔任主唱。歌曲MV中，奧運金牌國手林郁婷、王齊麟，驚喜現身，出拳和揮動羽毛球拍打詐，藝人陳大天也不計形象展現浮誇演技，和台鋼Wing Stars啦啦隊共舞洗腦舞步，歌曲旋律充滿記憶點，歌詞巧妙帶入常見詐騙話術，10月8日上架到YouTube後，觀看數已突破70萬次，並在各大新聞台、55688計程車、臉書及IG對不同族群宣導。不少網友大讚有創意，認為台語老歌新唱，能喚起長輩共鳴，還有人在MV底下留言，「人生第一次看完反詐廣告」、「以後詐騙集團加Line，我就丟這部影片」，《愛錢的騙子》成功成為新一代打詐神曲。

為延續反詐話題熱度，趁勢擴大打詐防護網，證交所發起「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，邀請國人一同接力傳唱《愛錢的騙子》，喚起周邊親朋好友的識詐DNA。即日起至11月15日止，只要在個人臉書 Reels或Instagram Reels 依證交所「5D反詐行動MV舞」公開發表創意影片，並於證交所FB活動貼文完成指定留言，即具備抽獎資格。有機會獲得全新iPhone 16 Pro 128GB（計3名）、1000元7-ELEVEN 數位商品禮券（計30名）等好禮。

好康再加碼！若創作影片中，以文字或是口述完整呈現5D反詐內容，「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」，即額外具備【Bonus抽獎活動】抽獎資格，還有機會抽中星宇航空台北到東京雙人來回機票（共1名）。

台鋼Wing Stars啦啦隊(一粒、李樂、恬魚)、展榮展瑞K.R. Bros、「檸魂歌姬」檸檬、芷霖、雅涵都已接力響應，快一起加入王彩樺、陳大天、金牌選手王齊麟、林郁婷的行列，到證交所Instagram活動貼文https://reurl.cc/34nnvl或臉書活動貼文https://reurl.cc/E600q1，參加「5D反詐 舞力鬥陣」社群傳唱活動，展現你的打詐態度，當個最有舞力的5D反詐大使。