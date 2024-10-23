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國泰金控、證券獲國家品牌玉山獎「全國首獎」肯定 集團橫掃11項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第21屆國家品牌玉山獎，國泰金控攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰產險共奪下二項全國首獎與九項大獎。領獎代表為國泰人壽資深副總吳俊宏(左一)、國泰金控暨國泰世華銀行協理高秋蓉(左二)、國泰證券資深副總吳孟展(左三)、國泰產險副總翁翠柳(右三)、國泰產險副總何子健(右二)。（國泰金控/提供）
第21屆國家品牌玉山獎，國泰金控攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰產險共奪下二項全國首獎與九項大獎。領獎代表為國泰人壽資深副總吳俊宏(左一)、國泰金控暨國泰世華銀行協理高秋蓉(左二)、國泰證券資深副總吳孟展(左三)、國泰產險副總翁翠柳(右三)、國泰產險副總何子健(右二)。（國泰金控/提供）

國泰金控整合集團資源，運用數位科技優化客戶體驗，開發貼近客戶需求的整合型金融商品，打造多元化的金融服務，深受第21屆「國家品牌玉山獎」肯定，其中國泰金控奪得最高榮耀「傑出企業類全國首獎」，國泰證券亦獲頒「最佳產品類全國首獎」，除全國首獎外，國泰金控攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰產險，於「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」中奪下九項大獎，共計於這屆玉山獎中橫掃11座獎項。

國泰金控連續四年獲獎，今年再度榮獲「傑出企業獎」，透過 AI 結合雲端發展 AIaaS（AI as aService），作為集團核心戰略，促進數據驅動轉型和推出創新服務，並依循主管機關的監理步調，建立集團AI治理與技術發展框架，透過一系列內部研發技術，逐步實踐AI治理及AI佈局。近年來，國泰數據發展最具代表性的成果，是倡議主管機關推動的「資料共享」，且隨著消費金融服務日益改變，客戶與金融服務的接觸點可能同時多機構，國泰金控期望以「集團數據共享平台」及「集團風險聯防中心」成為首家藉由跨子公司數據共享提升客戶體驗的金融機構。

以雙核心引擎「數據賦能」與「永續實踐」驅動成長的國泰人壽，囊括「傑出企業獎」、「最佳產品獎」與「最佳人氣品牌獎」。此次勇奪「最佳產品獎」的「樂康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，除承保年齡上限提高至80歲外，更首創業界「3合1外溢機制+精準醫療實物給付」，透過「解任務、賺積分、享回饋」的驅動循環機制，實踐友善高齡，達成永續健康。而榮獲「最佳人氣品牌獎」的「步步攻億走」，以走路滿足達標的機制，將健康轉化對永續長期支持，邀請集團員工與民眾一起打造全民健康行動，響應關懷社會弱勢，力挺環境永續作為，讓全民走出的每一步，都更具影響力。

國泰世華銀行憑藉全方位風險偵測平台「國泰盾」，透過AI單一風險尺規信用評分模型，成為授信風險管理上最具代表性的產品，奪下「最佳產品獎」。在技術突破面，AI單一風險尺規突破現行金融業基於聯徵數據的風險識別限制，納入更全面且創新的替代性風險數據，如信用卡交易、存款、地理位置等數據，結合能夠胃納大量數據之模型技術，強化捕捉客群風險。並且顛覆以往，改採「客戶視角」單一信用風險評估機制，突破過去複雜的「各產品視角」發展各自風險衡量尺度，達到風控精準化、輕量化及即時化目的。

國泰證券始終以客戶需求為服務宗旨，提供深入且貼近投資人所需的數位服務，為客戶創造最完善的投資體驗，今年再度蟬連「傑出企業獎」，更以「國泰證券App」榮獲本屆「最佳產品獎」的殊榮，至今已連八屆獲國家品牌玉山獎肯定。為解決大眾的投資痛點，透過整合型「國泰證券App」，提供「台美股定期定額服務」、「美股金額單」等低投資門檻商品，同時改變手續費計價方式，為投資人打造小額投資生態圈，以行動落實普惠金融。

國泰產險運用核心職能「保險保障、損害防阻」，在氣候變遷的風險中，回應環境、社會帶來的挑戰，成為問題解決方案的提供者，獲「傑出企業獎」、「最佳產品獎」雙獎肯定。國泰產險積極投入綠色保險商品研發與企劃，推出太陽能光電保險及離岸風電保險等商品，協助開發商及供應鏈廠商完整檢視各式保險保障，整合核保、理賠、再保、損防等單位，提供完整、客製化保險規劃策略，轉嫁風險避免資產減損，守護綠電業者面對極端氣候下的財產安全與穩定營運需求。

AI 保險 國泰金控

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