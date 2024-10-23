50+同學會本周六台北登場 來找國泰投信聽退休吃爆米花

還記得年少時與三五好友聽著民歌、一起品嚐美食的回憶嗎？本周六（26日）在台北市大佳河濱公園即將有一場「好好同學會2024-青春有你」野餐音樂會，要帶「高年級生」重溫黃金歲月。以「民歌、美食、老同學」為主軸，邀請老中青三代一同開懷歡談、暢歌熱舞，感受美好時光，全台資產管理領導品牌國泰投信也將於現場擺攤，邀請民眾一起聽理財吃限量爆米花。

主辦單位表示，今年活動現場有超過50家知名企業共襄盛舉，各家參展企業使出渾身解數，除了青春美食區提供佳餚作伴，會場也規劃了超Fun互動區，從生活與育樂面角度出發，鼓勵民眾與參展單位積極互動，增加活動趣味。

國泰投信表示，國泰（2882）身為全台資產管理業者的領導品牌，時刻以金融服務為本，這次首次參展擺攤，有鑑於台灣即將在2025年進入「超」高齡社會，退休理財的重要性刻不容緩，因此改善國人財務健康狀況，提升財務安全是國泰投信的重要企業社會責任，歡迎民眾到現場試算退休理財，完成指定任務，還有限量咖啡或是爆米花。

國泰投信旗下國泰永續高股息（00878）為全台受益人數最多的ETF，根據集保所最新統計，00878的受益人數已超過144萬人，更是調查中上班族、家庭主婦、學生族以及兒童股民的首選投資標的，有國民ETF之稱。

國泰投信表示，如果對00878有想要進一步認識基金內容，或是想要了解自己目前的努力，離心目中理想的退休生活還有多大的距離，可至國泰投信官網泰享退專區進行試算(https://cathaysite.tw/Av378w7)，另也歡迎一家老小在本周六到大佳河濱公園的國泰投信攤位，當日活動除了金融理財，主舞台也邀請民歌時期炙手可熱的人氣歌手，包括施孝榮、王新蓮、葉璦菱、趙詠華等堅強卡司輪番上陣，帶來精彩表演，主辦單位亦貼心準備免費接駁車，自早上10:30從圓山捷運站出發，每小時皆有發車，很適合攜家帶眷，全家一起享受這場音樂美食盛宴，歡度精彩秋日午後時光。