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精選台股息、美債息多重資產題材 兆豐投信ESG 11月11日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信表示，伴隨全球 ESG 資產管理規模逐年增長，預估至 2030 年全球 ESG 資產規模將突破 40 兆美元，全球 ESG 資產未來成長性強勢可期，搭配台灣與美國市場產業供應鏈互補優勢，加上台美簽訂台美綠能產業合作備忘錄共同研發綠色能源，有助台灣及美國發展綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先優勢產業。

兆豐投信看好台臺、美產業供應鏈的夥伴關係，推出一檔網羅「台灣股息、美國債息及結合 ESG 永續投資價值」的新基金──兆豐 ESG 台美永續雙盈多重資產基金擬於11月11日至11月15日盛大募集，保管銀行為臺灣銀行。本基金有新臺幣、美元兩種幣別，有累積型及配息型等基金級別，並設計有月配機制，提供投資人彈性的理財選擇。

兆豐ESG 台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，在投資組合的策略上，股票題材透過「台灣永續評鑑」篩選出前 50%優良企業且未有重大事件影響的上市上櫃股票，企業體質表現較穩健；債券題材則透過 Sustainalytics ESG 風險評級精選出美國永續優良企業的公司債，兼顧債券流動性、票面利率、到期殖利率、存續期間等條件，提高投資組合的成長力道。

根據彭博資訊統計自今年初以來，該基金模擬投資組合較分別配置標普 500 指數及美國公司債指數的投資組合報酬率還多出約 6%，顯示台美雙拼的多重資產組合成長力道更佳，特別是投資組合納入永續相關題材，有助提升投資效益，兼具配息與控波動的配置特性。

兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視金融市場條件變化作為調整依據。投資人在選擇月配機制時，亦須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更應了解配息收益分配的組成方式，作為參與新基金投資的參考。

台美組合更有利(資料來源：彭博資訊)
台美組合更有利(資料來源：彭博資訊)

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