標竿企業 元富證券榮獲國家品牌玉山獎二大獎

新光金控（2888）旗下元富證券於第21屆國家品牌玉山獎的傑出表現備受肯定。憑藉對公司整體經營及產品服務的深度投入，榮獲「傑出企業類」及「最佳產品類」共二項殊榮。頒獎典禮於10月22日晚間舉行，由行政院副院長鄭麗君頒獎，元富證券總經理張清發、數位金融部副總經理簡銘宏代表受獎。

元富證券近年持續強化營運體質，拓展多元收入管道，多項業務指標表現優異。除了聚焦本業穩健成長，於永續發展方面也展現實績，包括成功輔導雲豹能源創新板掛牌上市、主辦國內電子業首檔可持續發展連結債券鴻海SLB，積極響應政府ESG投融資政策。分公司設置太陽光電發電系統，為首家券商完成興建太陽能案場，預估20年可累積減碳量相當於2.82座大安森林公園的吸碳量。在推動金融友善服務方面，除提供證券業界唯一AAA無障礙網頁等級標章之金融友善專區，亦針對不同族群的學習偏好，分眾規劃各式金融教育推廣，透過YouTube影片、IG社群貼文，以淺顯易懂的圖文解說理財概念及整理詐騙話術供防範參考。此外，元富證券亦重視職場性平與人才永續，持續強化員工照顧及福利措施，推動性別平等及優化DEI（多元、公平和共融）。

元富證券這次以自建「好富投App」摘下第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」。獲獎源於元富深入了解客戶投資旅程中的挑戰與痛點，運用金融創新科技、大數據分析和人工智慧演算技術推出「好富投App」，從使用者需求導向凸顯「友善」、「創新」、「客製」、「智能」、「服務」和「直覺」六大面向。另外，在創新應用方面，從個人化選股策略開始，提供多達462種選股策略打造獨特投資組合；打破傳統存股框架，推出存股不受標的及日期限制；策略當沖讓投資者更即時應對市場波動，首創三階段沖銷保護機制；最後，整合了大數據和AI分析工具，幫助投資者快速評估個股潛力及市場趨勢。不僅如此，更提供自由度極高的設計介面，讓投資人可根據個人喜好和需求自製首頁功能，元富證券「好富投App」成功將投資塑造成一種有溫度的沉浸式體驗。展望未來，元富證券除繼續聚焦智慧行動理財趨勢，運用強大的技術研發和產品設計能力，完善數位服務價值鏈，為客戶創造更大的價值外，亦將逐步推動永續發展各面向作為，發揮公司正向影響力，善盡企業社會責任。