快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

標竿企業 元富證券榮獲國家品牌玉山獎二大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
頒獎典禮由行政院副院長鄭麗君（左）頒獎，（右）元富證券總經理張清發代表受獎。元富證券／提供
頒獎典禮由行政院副院長鄭麗君（左）頒獎，（右）元富證券總經理張清發代表受獎。元富證券／提供

新光金控（2888）旗下元富證券於第21屆國家品牌玉山獎的傑出表現備受肯定。憑藉對公司整體經營及產品服務的深度投入，榮獲「傑出企業類」及「最佳產品類」共二項殊榮。頒獎典禮於10月22日晚間舉行，由行政院副院長鄭麗君頒獎，元富證券總經理張清發、數位金融部副總經理簡銘宏代表受獎。

元富證券近年持續強化營運體質，拓展多元收入管道，多項業務指標表現優異。除了聚焦本業穩健成長，於永續發展方面也展現實績，包括成功輔導雲豹能源創新板掛牌上市、主辦國內電子業首檔可持續發展連結債券鴻海SLB，積極響應政府ESG投融資政策。分公司設置太陽光電發電系統，為首家券商完成興建太陽能案場，預估20年可累積減碳量相當於2.82座大安森林公園的吸碳量。在推動金融友善服務方面，除提供證券業界唯一AAA無障礙網頁等級標章之金融友善專區，亦針對不同族群的學習偏好，分眾規劃各式金融教育推廣，透過YouTube影片、IG社群貼文，以淺顯易懂的圖文解說理財概念及整理詐騙話術供防範參考。此外，元富證券亦重視職場性平與人才永續，持續強化員工照顧及福利措施，推動性別平等及優化DEI（多元、公平和共融）。

元富證券這次以自建「好富投App」摘下第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」。獲獎源於元富深入了解客戶投資旅程中的挑戰與痛點，運用金融創新科技、大數據分析和人工智慧演算技術推出「好富投App」，從使用者需求導向凸顯「友善」、「創新」、「客製」、「智能」、「服務」和「直覺」六大面向。另外，在創新應用方面，從個人化選股策略開始，提供多達462種選股策略打造獨特投資組合；打破傳統存股框架，推出存股不受標的及日期限制；策略當沖讓投資者更即時應對市場波動，首創三階段沖銷保護機制；最後，整合了大數據和AI分析工具，幫助投資者快速評估個股潛力及市場趨勢。不僅如此，更提供自由度極高的設計介面，讓投資人可根據個人喜好和需求自製首頁功能，元富證券「好富投App」成功將投資塑造成一種有溫度的沉浸式體驗。展望未來，元富證券除繼續聚焦智慧行動理財趨勢，運用強大的技術研發和產品設計能力，完善數位服務價值鏈，為客戶創造更大的價值外，亦將逐步推動永續發展各面向作為，發揮公司正向影響力，善盡企業社會責任。

元富 太陽能

延伸閱讀

存股抱久就能「零成本」？理財專家搖頭「只是話術」指3盲點：時間最貴

全民權證／百和 押價內外20%

存股只要長期買買買就好？過來人揭5重要心態改變：投資理財很反人性

00929配息下修該砍了？達人困惑指關鍵：殖利率最低有7%、大盤今年不到3%

相關新聞

推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業...

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太...

3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年...

獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕...

新台幣開盤貶1.2分 為32.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.07元開盤，貶1.2分

惠譽信評：台灣壽險業者直面資本制度與會計規則新挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質的債券，同時，應對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。