獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕光11月將出任富邦投顧董事長，這也是近年來證投顧圈少見「公轉民」案例。

富邦金控（2881）今年大舉調整旗下投信、投顧董座陣容，繼挖角前華南永昌投信董事長黃昭棠接掌富邦投信董座後，最新動作就是調整投顧人事，11月時，富邦投信、富邦投顧將雙雙有新董座掌舵。

據悉，富邦證券24日董事會其中一案就是指派陳奕光出任富邦投顧董事，正式接任時間為11月1日。而第一金（2892）方面，23日也將開會討論。

陳奕光早年曾於德信投信、元富投信擔任研究員，負責機電、鋼鐵、汽車、自行車等產業研究，當年便是業界知名的明星研究員，2003年進入第一金證券，從最基層研究員做起，一步一腳印升上組長、研究部協理、副總經理，2014年升任投顧董事長，以45歲之齡成為國內投顧業最年輕董座。十多年來，宛如第一金投顧活招牌，只要有台股交易的一天，就有媒體採訪陳奕光對台股的觀點，無形中等於幫「第一金」招牌強力曝光。

陳奕光大受媒體、投資人歡迎原因之一是分析條理分明，而他口條佳、論述強，或許跟年輕時工作斜槓，曾是補教圈英文名師有關，當年嘉惠學子，現在澤被股民。

另一最重要原因是紮實的研究功力，他分析台股頗有「學院風」，從宏觀的總體經濟變化，到市場籌碼面、消息面變化面面俱到，擅長以各種數據佐證，總能提供明確方向供投資人參考。畢業於美國匹茲堡大學企業管理系、企業管理研究所的他，學生時代便發現證券分析師是高知識經濟產業，但回國並未馬上進入證券圈，而是先到產業界磨練實務經驗，被台塑、台玻錄取，選擇到台玻，在外銷部門負責與國外業務往來，既可了解生產線流程、又有行銷、業務經歷，為後來轉到投信公司分析產業奠定基礎。

即便如今已貴為投顧董座，公司內已經有眾多研究員，他仍將研究台股當日常功課，親自跑公司了解產業最新動態，近一、二年房地產市場景氣熱絡時，周末還當起秘密客參訪建案，掌握房市氛圍；甚至數十年如一日，天天自己動手剪報畫重點、寫註記，再將資訊系統化地手寫到筆記本，透過整理的功夫熟稔各種總體、個體數據，受訪時動輒數十個數字不必看小抄。

儘管現在多數人凡事拜谷歌大神，堅持讀報的他曾說過，「看報紙可以打破投資迷思、鑑古知今。」研究員往往對自己負責的上市櫃公司大小事都非常熟悉，卻可能陷入見樹不見林的陷阱，但透過看報紙可以打開廣度，上面有總體經濟發展、產業乃至個別公司脈動，不僅有助知識面提升，亦有助消息面佐證、綜合研判。

陳奕光在第一金投顧17年期間常被同業挖角皆皆不為所動，如今選擇挑戰新跑道，以富邦投顧人員、規模來看，未來揮灑空間可期。