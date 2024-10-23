公股銀行房貸利率上揚 市場看好兆豐金、台新金等受惠
受《銀行法》第72條之2規範不動產放款比率上限影響，法人機構表示，不少國銀房貸額度瀕臨滿水位，貸款審核條件更嚴格，加上中央銀行再度調升存款準備率，整體房貸利率抬升，公股銀行房貸利率區間上揚至2.185%~ 3.5%，第4季新增房貸利率區間恐再上升。
分析師指出，第4季隨央行不動產總量管制，及為穩定房價祭出的第七波信用管制效應下，房市觀望氣氛濃厚，民眾在貸款成數及寬限期有所限制下，購屋態度轉趨謹慎，受到資金限制影響，現各公股銀行9月平均房貸利率均已逾2%，有銀行利率區間上限衝高至3.5%，預期將會持續六個月左右，待既有房貸還款後騰出房貸空間，預期銀行淨利息收入將會轉佳，看好京城銀、兆豐金、台新金、第一金以及新光金等後市。
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