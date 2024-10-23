國泰金偕刑事局公私協防阻詐三箭 守護民眾財產安全

根據刑事局「打詐儀表板」數據顯示，全台今(2024)年9月詐騙受理案件就將近1.8萬件，當月民眾財損總額118.7億元，等同每天遭詐騙金額逾3.9億元。國泰金控暨子公司全力阻詐不遺餘力，10月22日再度與刑事局攜手出擊，由國泰金控總經理李長庚與刑事局局長周幼偉共同簽署金融治安風險聯防合作意向書，建立金融詐騙偵測模型，動員全集團資源守護逾1,500萬名客戶財產安全，更期待公私協力拉起阻詐防線，打造「金融治安守護網」，全力防護台灣民眾資產。

這是國泰金控繼去(2023)年8月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，金警合作再升級，啟動實作計畫，打造「金融治安守護網」重點有三：

首先是數位通路異常偵測模型訓練，雙方利用風險建模方式提升偵測效益，推動全方位「資訊偵測網」，由國泰透過網路系統即時提供AI模型偵測各類數位登入異常警示資訊，讓刑事局能立即掌握最新情資，毋須等待產生實際金流，針對異常的金融數位行為監控即早攔阻，刑事局更可針對AI模型資訊準確度提供回饋及改進建議；二是建立ATM防詐車手預警通報機制，針對可疑帳戶於ATM操作時進行即時通報，幫助警方迅速到場攔截車手，讓車手取款等同自投羅網；三是疑似涉詐境內帳戶預警機制，由刑事局定期提供「疑涉詐欺境內金融帳戶」名單，於帳戶註記，如民眾匯款至涉詐境內帳戶，將溫馨提醒並通知警員到場，國泰各子公司亦同步進行風險控管，避免出現漏網之魚。

國泰金控與刑事局期能透過這次合作再升級，協助警方提前防阻詐騙、降低打詐社會成本，為預防犯罪科學盡一份心力，也希望能號召金融同業一起加入，全力守護台灣民眾資產。國泰金攜手集團子公司全面阻詐，近日發布「聯邦學習防詐實證計畫」成效，聯手中信、玉山及新光等同業，使用技術架構CaFe，透過金融科技創新園區聯合自主實證機制，上半年啟動為期五個月，成功驗證新技術的打詐成效。

國泰世華銀行2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，位居金融業之冠，9月獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵。國泰做為金融業的領頭羊，面對防詐議題責無旁貸，將持續與主管機關、同業合作並進，強化金融環境反詐韌性。