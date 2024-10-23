快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

元大期捐款送愛 助非洲居民遠離沙蚤侵害

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

元大期貨（6023）自2015年起，長期號召員工參與二手物資捐贈及愛心捐款，支持舊鞋救命協會及國際基督關懷協會在非洲推動的社會公益活動，幫助偏遠地區的弱勢居民與孩童，改善他們的生活條件。本次活動所提供的物資不僅涵蓋改善基本生理需求及疾病預防的用品，同時也用於支持當地教育發展及提升生活品質。截至目前，已累積捐贈4,623件成人及孩童的二手衣物、鞋子及包包，充分體現公司對於持續公益的承諾。

看似平凡的物品在資源匱乏地區的重要性，不僅改善當地居民的生活，還推動資源再利用，減少浪費，實現永續與環保的目標，讓承載愛心二手物資的貨櫃能夠抵達1萬公里以外的赤貧地區，降低當地孩童們罹患受沙蚤病侵害之風險。除此之外，捐款也將用於改善教育、農耕及生活條件，提供乾淨飲水、基礎醫療設施，並支持學校建設及農事培訓，以實際捐贈活動幫助非洲赤貧偏鄉的家庭，讓當地的孩童能有平安長大的機會。

元大期貨今年將以「富築新機，前瞻永續」為經營主軸，在穩健擴展業務的同時，積極履行ESG責任的實踐，致力於國際弱勢群體的長期扶持。今年亦榮獲2024年《天下雜誌》頒發的兩大獎項：「天下永續公民獎」第一名及「天下人才永續獎」第三名，充分展現公司在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」等多個面向的卓越表現。公司一向秉持長遠目標，不僅重視人才的培育和發展，也經年累月地投入於各類社會公益活動，希望透過企業影響力，號召更多人關心社會，播下善心的種子，讓社會變得更加美好！

公益活動

延伸閱讀

台指期 外資加碼空單

銅價可望緩步回升 市場需求不減、銅礦商工安事故產量下降

義大利「外包」移民收容運抵非洲阿爾巴尼亞 籲歐盟效法

醫奉34／深耕馬拉威17年 吳宗樹：想在這裡開心退休

相關新聞

推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業...

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太...

3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年...

獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕...

新台幣開盤貶1.2分 為32.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.07元開盤，貶1.2分

惠譽信評：台灣壽險業者直面資本制度與會計規則新挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質的債券，同時，應對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。