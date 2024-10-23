元大期捐款送愛 助非洲居民遠離沙蚤侵害

元大期貨（6023）自2015年起，長期號召員工參與二手物資捐贈及愛心捐款，支持舊鞋救命協會及國際基督關懷協會在非洲推動的社會公益活動，幫助偏遠地區的弱勢居民與孩童，改善他們的生活條件。本次活動所提供的物資不僅涵蓋改善基本生理需求及疾病預防的用品，同時也用於支持當地教育發展及提升生活品質。截至目前，已累積捐贈4,623件成人及孩童的二手衣物、鞋子及包包，充分體現公司對於持續公益的承諾。

看似平凡的物品在資源匱乏地區的重要性，不僅改善當地居民的生活，還推動資源再利用，減少浪費，實現永續與環保的目標，讓承載愛心二手物資的貨櫃能夠抵達1萬公里以外的赤貧地區，降低當地孩童們罹患受沙蚤病侵害之風險。除此之外，捐款也將用於改善教育、農耕及生活條件，提供乾淨飲水、基礎醫療設施，並支持學校建設及農事培訓，以實際捐贈活動幫助非洲赤貧偏鄉的家庭，讓當地的孩童能有平安長大的機會。

元大期貨今年將以「富築新機，前瞻永續」為經營主軸，在穩健擴展業務的同時，積極履行ESG責任的實踐，致力於國際弱勢群體的長期扶持。今年亦榮獲2024年《天下雜誌》頒發的兩大獎項：「天下永續公民獎」第一名及「天下人才永續獎」第三名，充分展現公司在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」等多個面向的卓越表現。公司一向秉持長遠目標，不僅重視人才的培育和發展，也經年累月地投入於各類社會公益活動，希望透過企業影響力，號召更多人關心社會，播下善心的種子，讓社會變得更加美好！