吳東亮次子吳昕豪 接台新人壽副董

台新金控董事長吳東亮展開接班布局。台新金昨晚公告，目前擔任台新銀行董事的吳東亮次子吳昕豪，將接台新人壽副董事長，全方位參與台新金事業版圖。

這項人事布局，被視為要為台新金和新光金合併後的人事布局揭開序幕，台新人壽與新光人壽預計二○二六年才會合併，一旦完成「新新併」，新光人壽和台新人壽將開始磨合，台新金總經理林維俊也擔任台新人壽董事長，卅七歲的吳昕豪出任副董，能直接了解兩家人壽公司磨合狀況，也能作為另一個和大股東溝通重要的橋樑，尤其是未來人壽將貢獻超過五成的獲利，這項人事的安排也顯示吳東亮對人壽的重視。