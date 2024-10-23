快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀不動產放款占比 創23個月新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨表示，本國銀行九月不動產放款占總存款比率達百分之廿六點八二，創下自一一一年十月來的廿三個月新高；六家公股行庫的比重超過百分之廿七，其中三家更超過百分之廿八。金管會指出，民眾購屋需求、建案完成交屋帶動房貸增加，八月逢民俗月使交屋延緩，都是主要原因。

銀行法第七十二條之二規定，銀行不動產放款占總存款比率不得超過百分之卅。金管會統計顯示，九月已無超過百分之廿九的銀行，百分之廿八至廿九有六家，比八月多三家；百分之廿七至廿八有九家、百分之廿六至廿七為六家，和八月一樣。銀行局主秘王允中指出，該比率的分子、分母變動都會影響整體，九月的分子、分母都上升，但分母上升增幅低於分子，所以比率較八月的百分之廿六點六四上升。

其中在百分之廿八至廿九和百分之廿七至廿八的級距，各有三家公股行庫，公股行庫不動產放款吃緊由此可見，換言之，除了台灣銀行因為存款規模夠大，因此比率仍低於百分之廿七；土地銀行則是因金管會另以不動產占總放款比率管理未受銀行法七十二條之二限制，其他六家行庫全都進入「拉警報」狀態。

據了解，除了青安為主的首購族買房貸款仍持續增加外，許多建商因為政府房市管制措施，對未來資金調度產生不確定感，因此增加動撥在大型行庫的「已准而未動用」額度以及存款，但不動產放款增加，導致比率攀高。

公股行庫 房貸 金管會

延伸閱讀

金管會2025年擬增設金融市場發展與創新處

保費入不敷出！金管會盯流動性 監控期要估未來三個月

錢荒未解…6銀行不動產放款比逾28%「警戒紅區」 半數是大行庫

新新併員工安置計畫 協商前首次三方見面會24日登場

相關新聞

推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業...

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太...

3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年...

獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕...

新台幣開盤貶1.2分 為32.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.07元開盤，貶1.2分

惠譽信評：台灣壽險業者直面資本制度與會計規則新挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質的債券，同時，應對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。