國銀不動產放款占比 創23個月新高

金管會昨表示，本國銀行九月不動產放款占總存款比率達百分之廿六點八二，創下自一一一年十月來的廿三個月新高；六家公股行庫的比重超過百分之廿七，其中三家更超過百分之廿八。金管會指出，民眾購屋需求、建案完成交屋帶動房貸增加，八月逢民俗月使交屋延緩，都是主要原因。

銀行法第七十二條之二規定，銀行不動產放款占總存款比率不得超過百分之卅。金管會統計顯示，九月已無超過百分之廿九的銀行，百分之廿八至廿九有六家，比八月多三家；百分之廿七至廿八有九家、百分之廿六至廿七為六家，和八月一樣。銀行局主秘王允中指出，該比率的分子、分母變動都會影響整體，九月的分子、分母都上升，但分母上升增幅低於分子，所以比率較八月的百分之廿六點六四上升。

其中在百分之廿八至廿九和百分之廿七至廿八的級距，各有三家公股行庫，公股行庫不動產放款吃緊由此可見，換言之，除了台灣銀行因為存款規模夠大，因此比率仍低於百分之廿七；土地銀行則是因金管會另以不動產占總放款比率管理未受銀行法七十二條之二限制，其他六家行庫全都進入「拉警報」狀態。

據了解，除了青安為主的首購族買房貸款仍持續增加外，許多建商因為政府房市管制措施，對未來資金調度產生不確定感，因此增加動撥在大型行庫的「已准而未動用」額度以及存款，但不動產放款增加，導致比率攀高。