台壽「企業線上健走」落實永續

健康企業榮譽榜揭曉。中國信託金融控股（2891）公司子公司台灣人壽連續三年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，廣邀企業員工線上健走，今年首度達成三大破「百」目標--超過100家企業參與、步數上傳逾100億步、為地球種下逾百棵樹苗，今年「最佳健康企業」由佳凌科技公司蟬聯冠軍，台灣人壽將攜手獲獎健康企業與「台灣山林復育協會」，以「億步種一樹」為地球種下120棵樹苗。

第三屆「TeamWalk健康企業大賞」頒獎暨論壇昨（22）日登場，今年共有108家企業、近3,500名跨產業員工組團參賽，總計走出120億步，等同繞行台灣8,100圈，其中中信金控旗下子公司銀行、產壽險及證券員工亦熱烈揪團參與，走出4.5億步佳績。台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎、中國信託銀行財富管理事業總處總處長隋榮欣與獲獎健康企業共同見證榮耀。

廖俊禎表示，推動ESG是台灣人壽責無旁貸的責任，員工健康更是企業最大的資產，今年攜手健康企業達成三大破百目標，代表健康職場已是跨產業企業文化，未來將持續推動職場員工健康並擴大結合綠能減碳，發揮永續保險影響力。

2024「年度最佳健康企業」前三名為佳凌科技公司、財團法人食品工業發展研究所、宏觀微電子公司。

連莊兩年冠軍的佳凌科技公司分享致勝撇步，先舉辦賽前賽擬定作戰策略，由老手帶新手一起健走，更將獲勝的榮耀內化為員工目標，強調只要活動繼續辦，就會持續挑戰。

連二年摘下榜眼的食品工業發展研究所鼓勵員工帶著愉快的心情參賽，意外走出好成績，也養成運動好習慣；宏觀微電子公司分享，健康需要一點一滴的累積，一起走出值得期待的健康旅途。

台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍分享與中信金控合作的綠能公益模式，透過支持建置公民電廠，並將綠電收益回饋予自然及生物多樣性相關專案，提供減碳創新解方。